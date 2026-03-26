26 de marzo de 2026
CARRERA ELECTORAL
Obstáculos para Kicillof: Uñac pide internas en el PJ y se anota para las presidenciales
El senador por San Juan Sergio Uñac pidió elecciones internas en el Partido Justicialista (PJ) nacional, con el objetivo de delinear una estrategia común rumbo a las elecciones presidenciales del 2027. De esta manera, Uñac busca subirse a la carrera 2027 por el PJ en la que ya está anotado Axel Kicillof.
El senador por San Juan Sergio Uñac pidió este miércoles elecciones internas en el Partido Justicialista (PJ) nacional, con el objetivo de delinear una estrategia común rumbo a las elecciones presidenciales del 2027. "Es fundamental abrir un espacio amplio de debate y construcción colectiva que permita definir los lineamientos de nuestro plan de acción político", aseguró.
Uñac compartió un documento de su autoría en las redes sociales, en el que pide "fortalecer y proyectar a nuestra fuerza política frente al proceso electoral que el pueblo argentino afrontará en los próximos años".
Sin pertenecer a ninguna tribu, en el justicialismo hay quienes sostienen que su potencial candidatura tiene el aval de CFK, en detrimento de la de Kicillof y su naciente armado a nivel nacional. Lo cierto es que Uñac es parte de Primero la Patria, un espacio impulsado por un sector aliado del kirchnerismo para contener a referentes de los PJ del interior del país.
En el escrito, el exgobernador sanjuanino recuerda que el año próximo se elegirán Presidente y vice, además de 24 bancas en el Senado, 130 en Diputados y 22 gobernaciones, junto con cargos legislativos, municipales y provinciales en todo el país.
Al respecto, indicó que "es fundamental abrir un espacio amplio de debate y construcción colectiva que permita definir los lineamientos de nuestro plan de acción político".
"La elaboración de una plataforma de gobierno debe surgir del aporte de todos los sectores que integran nuestro movimiento: dirigentes, militantes, trabajadores, empresarios, universidades, organizaciones sociales y el conjunto de la comunidad", agregó.
Por otra parte, el legislador afirmó que solo a través de un proceso participativo "podremos construir un programa sólido, representativo y con capacidad de respuesta frente a los desafíos que enfrenta la Argentina".
"Resulta indispensable avanzar en mecanismos transparentes y democráticos para la selección de candidaturas, asegurando la representatividad y legitimidad de quienes aspiren a ocupar cargos públicos", evaluó.
En esa tónica, Uñac dijo que la unidad del peronismo es una condición necesaria, pero no suficiente: "Debemos ampliar nuestra base de sustentación incorporando a otros sectores que compartan una visión de país con desarrollo, inclusión y justicia social".
A la vez, el senador se refirió a la intención del Gobierno de modificar el calendario electoral, con la posible eliminación de las PASO, hecho al que consideró como una "manipulación de las reglas electorales exige acelerar la capacidad de organización de nuestra fuerza".
"La magnitud institucional y política de ese calendario electoral exige una preparación temprana, profunda y colectiva. No se trata únicamente de seleccionar candidaturas: se trata de definir el rumbo del país y de reconstruir una esperanza en la política, capaz de volver a convocar a amplios sectores de la sociedad argentina", remarcó.
De esta manera, Uñac busca subirse a la carrera 2027 por el PJ en la que ya está anotado Axel Kicillof.