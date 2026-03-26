Fijaron fecha de veredicto para el exmarido de Carolina Píparo en el juicio por atropellar a motociclistas en La Plata

El 20 de abril se conocerá si Buzali es condenado por homicidio tentado doloso (con pedidos de pena entre 6 y 10 años) o si se acepta la calificación de lesiones culposas planteada por la defensa, que podría llevar a la prescripción de la causa.



El hecho ocurrió en la madrugada del 1° de enero de 2021 en la intersección de calles 21 y 40 de La Plata. Previamente, Píparo y Buzali habían sido víctimas de un robo cuando descendían de un vehículo en calle 47 entre 15 y 16 para dejar al padre de ella en su domicilio. Les sustrajeron la cartera y, al creer reconocer a los ladrones en una moto, los siguieron en un Fiat 500L negro con techo blanco para realizar la denuncia.



Buzali embistió por detrás a la motocicleta en la que circulaban Luis Lavalle e Iván Coronel (quien en ese momento era adolescente de 17 años). Ambos cayeron al pavimento y resultaron heridos. La investigación determinó luego que los motociclistas no tenían ninguna relación con el robo.



En los alegatos del 10 de marzo pasado, la fiscalía a cargo de Juan Pablo Caniggia pidió 6 años de prisión por homicidio tentado doloso.



Las querellas solicitaron 8 años en representación de Lavalle (abogados Martín De Vargas y Micaela Vivas) y 10 años por Coronel (abogado Axel Hurtado).



La defensa, encabezada por Hugo Pinto, sostuvo que no existió dolo y que se trató de un accidente por imprudencia al volante, lo que encuadraría en lesiones culposas y llevaría a la prescripción.



El tribunal está integrado por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Silvia Hoerr.



Buzali permaneció detenido dos años tras el hecho hasta obtener la excarcelación.



El veredicto del 20 de abril cerrará uno de los casos más polémicos ocurridos en La Plata en los últimos años.