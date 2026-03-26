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26 de marzo de 2026
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Intendente salta la Ley Orgánica y donará la mitad de su sueldo: quiénes son los destinatarios

Los fondos serán distribuidos entre entidades vinculadas a la discapacidad bajo un esquema planificado hasta 2027.

Intendente salta la Ley Orgánica y donará la mitad de su sueldo: quiénes son los destinatarios
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El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, confirmó que continuará donando el 50 % de su sueldo y anunció que, a partir de este año, los fondos estarán destinados a instituciones que trabajan con personas con discapacidad en la ciudad.

La decisión fue comunicada durante la 24ª edición del Consejo Municipal de Discapacidad, realizada en el palacio comunal. En total, 19 entidades serán beneficiadas con un esquema de distribución que se extenderá durante 19 meses, entre enero de 2026 y julio de 2027.

Cada organización recibirá, por única vez, el equivalente a la mitad del salario mensual del intendente. El orden de asignación fue definido mediante un sorteo realizado en el encuentro, en cumplimiento de los requisitos establecidos por el Tribunal de Cuentas bonaerense.

Desde el municipio recordaron que, desde el inicio de la gestión, Susbielles dispuso por decreto donar la mitad de sus haberes a instituciones de bien público, ya que la normativa vigente lo obliga a percibir el total de su sueldo. Hasta marzo de 2025, los fondos se definían en los consejos de políticas sociales, pero luego de la inundación fueron destinados a un fondo de asistencia para comerciantes afectados.

Durante el acto, el jefe comunal destacó el rol de las organizaciones vinculadas a la discapacidad y señaló que mantendrá este esquema de donaciones como parte de una política de acompañamiento social en un contexto que definió como complejo.

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