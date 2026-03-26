Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de marzo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Chapadmalal en la mira: el Gobierno avanza con la concesión por 30 años de las Unidades Turísticas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la Nación busca atraer inversión privada para modernizar el complejo de Chapadmalal. La medida, alineada con la política de ajuste de Javier Milei, abre interrogantes sobre el futuro de los trabajadores y anticipa un fuerte debate político en Mar del Plata.

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