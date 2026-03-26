Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de marzo de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Reforma Ley de Glaciares: la primera audiencia dejó denuncias y un fuerte rechazo

Más de 105.000 personas se anotaron para exponer, pero apenas el 1% podrá hacerlo de manera oral. La primera audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados, con un fuerte operativo de seguridad y reclamos de la oposición por la restrictiva participación ciudadana

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