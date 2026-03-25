Volver | La Tecla Municipios 25 de marzo de 2026 DEMANDA

Productores rurales a la Justicia: quieren saber en qué se usa la plata de la tasa vial

Medio centenar de ruralistas de Necochea realizarán una presentación conjunta para que el municipio informe en qué utiliza los recursos que deben ir al arreglo y mantenimiento de los caminos en los campos.

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