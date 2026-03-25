25 de marzo de 2026
DEMANDA
Productores rurales a la Justicia: quieren saber en qué se usa la plata de la tasa vial
Medio centenar de ruralistas de Necochea realizarán una presentación conjunta para que el municipio informe en qué utiliza los recursos que deben ir al arreglo y mantenimiento de los caminos en los campos.
Medio centenar de productores rurales de Necochea irán a la Justicia para reclamar que la Municipalidad informe en qué se usa el dinero proveniente del pago de la tasa vial, cuyo objetivo es mantener los caminos en los campos.
Tal como ocurre en muchos otros municipios de la provincia de Buenos Aires, el arreglo y mantenimiento de los caminos rurales en Necochea es motivo de tensión entre los ruralistas y la comuna.
En este caso, unos 50 productores decidieron optar por un amparo colectivo, ya que sus pedidos de información no fueron respondidos en los plazos requeridos, según argumentan.
La presentación judicial será para forzar a la Municipalidad a brindar información sobre el uso de esos recursos, no para requerir que se asignen a un uso específico o se distribuyan de otra manera. Se fundamenta en el acceso a la información pública.
“Si uno cuestiona la tasa, es muy difícil ganar y que los jueces te fallen a favor, porque nadie quiere desfinanciar un municipio. Es un tema muy delicado”, explicó al diario La Nación el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, que patrocina el reclamo de los ruralistas. “Lo que hacemos es pedirle a la Municipalidad que nos muestre cuánto recauda por la tasa de caminos rurales, cuánto y en qué la gasta.”
El letrado señaló que a partir de la presentación administrativa la comuna tiene 30 días para brindar la información, plazo que ya se habría cumplido en este caso. Entonces se habilita la vía del amparo judicial.