Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de marzo de 2026 VIAJE INTERNACIONAL

Camino al 2027: Kicillof sale del país para reunirse con un presidente

El gobernador bonaerense planea cruzar el Río de La Plata este viernes y mantendrá un encuentro con Yamandú Orsi. Mientras sus ministros arman en distintas provincias, se esperan futuras reuniones con mandatarios de otras naciones.

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