25 de marzo de 2026
VIAJE INTERNACIONAL
Camino al 2027: Kicillof sale del país para reunirse con un presidente
El gobernador bonaerense planea cruzar el Río de La Plata este viernes y mantendrá un encuentro con Yamandú Orsi. Mientras sus ministros arman en distintas provincias, se esperan futuras reuniones con mandatarios de otras naciones.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof se prepara para dar un nuevo paso en su proyección presidencial con un viaje a Montevideo, donde mantendrá un encuentro con el presidente uruguayo Yamandú Orsi.
La visita, prevista para este viernes, forma parte de una estrategia más amplia que combina gestos internacionales con el armado político en el interior del país impulsado por sus ministros y algunos dirigentes.
La postal junto al mandamás uruguayo no será un hecho aislado: en el entorno del mandatario provincial la leen como el inicio de una agenda en el exterior que apunta a consolidar vínculos con dirigentes de perfil progresista en la región. En esa hoja de ruta aparecen también posibles reuniones con el brasileño Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, en lo que configura un esquema de relaciones con fuerte impronta ideológica.
El movimiento no pasa desapercibido en clave local. Mientras el gobernador evalúa su posicionamiento de cara a 2027, la construcción política del Movimiento Derecho al Futuro, comenzó a mostrar señales de expansión en distintas provincias. En paralelo, varios de sus ministros ya iniciaron recorridas por el interior, en una suerte de despliegue federal que busca instalar su figura más allá de Buenos Aires.
Este avance territorial tuvo capítulos recientes en Córdoba y Corrientes, donde dirigentes alineados con Kicillof empezaron a tejer acuerdos y sumar apoyos. La estrategia incluye también contactos institucionales con otros gobernadores, como el fueguino Gustavo Melella, con quien analiza una posible visita al sur del país en el marco de un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas.
En La Plata interpretan que se trata de una agenda con proyección presidencial, que además le permite al mandatario bonaerense marcar diferencias con el presidente Javier Milei, especialmente en el plano internacional, donde los vínculos con líderes latinoamericanos de centroizquierda son casi inexistentes en la Casa Rosada.
Así, entre viajes, fotos y armado político, Kicillof comienza a delinear un perfil que trasciende la gestión provincial y lo posiciona como una de las figuras a observar en la carrera hacia 2027.