25 de marzo de 2026
JUDICIALES
Destituyeron a un juez acusado por graves hechos de violencia de género y laboral
El jury de enjuiciamiento confirmó la destitución del juez Mariano Riva, quien era titular del Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata.
Tras varios días de audiencias, el Jurado de Enjuiciamiento dio a conocer la sentencia en el proceso de jury contra el juez Mariano Riva, quien fuese titular del Tribunal de Trabajo N° 4 de Mar del Plata, impulsado por la Asociación Judicial Bonaerense por graves hechos de violencia laboral y de género.
La denuncia fue realizada por la AJB y el Procurador General, Julio Conte Grand. El jurado encargado de realizar el enjuiciamiento resolvió la destitución del magistrado, quien se encontraba suspendido, tras considerarse acreditadas prácticas de maltrato, hostigamiento, acoso sexual y abuso de poder contra trabajadores y trabajadoras judiciales.
El proceso incluyó un debate oral y público con más de veinte testimonios de víctimas y pericias oficiales. Tanto la Procuración como la AJB sostuvieron que los hechos estaban probados y que correspondía la máxima sanción.
El tribunal que dictó la sentencia estaba presidido por la titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, además de los diputados bonaerenses Diego Garciarena (UCR), Germán Di Cesare y Ricardo Lissalde (FR), Maite Alvado (LC), Martín Endere (PRO), además de los abogados Rodríguez Basalo, Horacio Vero, Roberto Mateo, Ricardo Morello y Carlos Valdez.
“Este fallo marca un precedente: no hay lugar para la violencia laboral ni de género en el Poder Judicial. Es el resultado de la organización y la decisión de no naturalizar estas prácticas”, expresó Oscar Yenni, secretario gremial de la AJB.
Por su parte, Mónica Blanc, secretaria de Géneros y Diversidad, señaló: “Es fundamental denunciar y no atravesar estas situaciones en soledad. La AJB es el espacio para acompañar, contener e impulsar estos reclamos y buscar justicia ante hechos que muchas compañeras aún sufren".
"Este tipo de resoluciones también nos marcan el camino para seguir construyendo, todos los días, un Poder Judicial más democrático, con perspectiva de géneros y libre de violencias”, sentenció.