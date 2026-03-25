Volver | La Tecla Nacionales 25 de marzo de 2026 EXPECTATIVAS

Tras días de silencio, Adorni retoma las conferencias y cierra la semana junto a Milei

Manuel Adorni reaparecerá en público este miércoles desde las 11.00 con una conferencia de prensa en la Casa Rosada, luego de las tensiones que atravesó el Gobierno por las últimas polémicas alrededor de los viajes del Ministro Coordinador.

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