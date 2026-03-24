Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de marzo de 2026 RECORTE

A raíz del ajuste de Nación, universidad del Conurbano declaró la emergencia salarial y presupuestaria

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Moreno declaró por unanimidad la Emergencia Presupuestaria y Salarial y reiteró el pedido de cumplimiento de la Ley vigente de Financiamiento Universitario.

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