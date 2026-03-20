20 de marzo de 2026
“MINTIÓ”
Magario fustigó a Milei: “Sigue diciendo cualquier cosa”
Tras la difusión del dato de desempleo récord, la vicegobernadora dijo que el Presidente faltó a la verdad en su discurso de apertura de sesiones y que en el discurso del mandatario “las cifras ‘viajan’ según sus mentiras”.
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, fustigó hoy al presidente de la Nación, Javier Milei, acusándolo de haber mentido sobre el nivel de desocupación, luego de que los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revelaran que el índice de desempleo es récord.
En efecto, en su discurso en el Congreso en ocasión de la inauguración de las sesiones ordinarias de este año, el mandatario argentino había dicho que durante su gestión el desempleo no había aumentado.
Esa afirmación fue desmentida por las cifras del INDEC, que reveló que la proporción de desocupados es hoy la mayor desde la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2.
“De cara a todo el país, en la apertura de sesiones de este año, Milei mintió: dijo que en su gestión no aumentó el desempleo y pocos días después el INDEC mostró que la desocupación a fin del año pasado, que era a lo que se refería el libertario, fue la mayor desde la pandemia”, señaló Magario en un post realizado a través de su cuenta de X (antes Twitter).
“El 7,5% de las personas buscan trabajo infructuosamente. En 2025 hubo casi 200 mil nuevos desempleados del sector privado, que, también de acuerdo con el INDEC, se suman a los 62 mil despedidos del sector estatal. El grupo más golpeado es el de mujeres de hasta 29 años: el 16,8% no tiene trabajo. En los varones menores de 30 años, el 16,2% busca empleo y no encuentra”, enumeró la vice de Axel Kicillof.
“Milei sigue diciendo cualquier cosa: las cifras ‘viajan’ según sus mentiras”, fustigó Magario. Y concluyó: “Hay otro camino. La Argentina lo necesita”.