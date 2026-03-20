Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de marzo de 2026 “MINTIÓ”

Magario fustigó a Milei: “Sigue diciendo cualquier cosa”

Tras la difusión del dato de desempleo récord, la vicegobernadora dijo que el Presidente faltó a la verdad en su discurso de apertura de sesiones y que en el discurso del mandatario “las cifras ‘viajan’ según sus mentiras”.

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