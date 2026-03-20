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20 de marzo de 2026
NOTA DE TAPA

Manuel Passaglia: “El principal problema de la provincia es el kirchnerismo”

El diputado provincial de Hechos apoyó el desdoblamiento electoral y la implementación de la boleta única, pero se mostró en contra de la reelección indefinida de intendentes y respecto de las PASO, reclamó “sostener en el tiempo reglas claras e iguales para todos”.

Manuel Passaglia: “El principal problema de la provincia es el kirchnerismo”
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El diputado provincial Manuel Passaglia es uno de los puntales del espacio Hechos, el armado con el que, junto a su hermano Santiago, intendente de San Nicolás, conformaron desde la segunda sección electoral una alternativa a los partidos consolidados en la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con La Tecla, Passaglia sentó posición sobre los distintos aspectos de la reforma política que se debate en la provincia. Y no dudó en identificar al kirchnerismo como principal problema de los bonaerenses.

1 ¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.

–Es conveniente. Para enfocar la elección a los problemas específicos de la Provincia y no atarlos a una discusión nacional que beneficia solo a la grieta.

2 ¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?

–Estamos en contra de las reelecciones indefinidas y así hemos votado en 2021, aun en contra de lo que votó la mayoría del bloque que integrábamos.

3 ¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.

–Boleta Única sin dudas, para ganar transparencia, ahorrar costos y minimizar el fraude en el Conurbano.

4 Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.

–Las PASO fueron siempre una herramienta del gobierno de turno para sacar el mejor rédito político posible para ellos. El problema no es PASO sí o no. El tema es sostener en el tiempo reglas claras e iguales para todos los que quieren competir y para que la gente sepa con tiempo cómo se va a votar.

:. 5 ¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?

–El kirchnerismo.
 

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