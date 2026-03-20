Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de marzo de 2026 NOTA DE TAPA

Manuel Passaglia: “El principal problema de la provincia es el kirchnerismo”

El diputado provincial de Hechos apoyó el desdoblamiento electoral y la implementación de la boleta única, pero se mostró en contra de la reelección indefinida de intendentes y respecto de las PASO, reclamó “sostener en el tiempo reglas claras e iguales para todos”.

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