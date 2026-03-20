Revelan la camiseta suplente para el Mundial 2026: negra con fileteado porteño

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Adidas dieron a conocer la casaca alternativa que la Selección Argentina lucirá en la defensa del título mundial en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El nuevo modelo destaca por su base negra y detalles en azul, celeste y blanco, inspirados en el tradicional fileteado porteño de los colectivos argentinos, como una forma de celebrar las diferentes expresiones culturales nacionales.

El diseño incluye el escudo de la AFA con las tres estrellas (por los títulos mundiales), el logo “Argentina”, el sol de mayo en la parte dorsal del cuello y el clásico logo Trefoil de Adidas que regresa en esta prenda.

A diferencia de la camiseta titular, el número del jugador se desplaza al lado izquierdo del pecho, debajo de las tres tiras de la marca. No lleva el parche de campeón del mundo, al igual que las alternativas de otras selecciones.

La presentación se realizó en el marco de un lanzamiento global de Adidas que incluyó kits alternativos de otros equipos como Italia, España, Bélgica, Arabia Saudita, México y Alemania.

En Argentina, la campaña se promocionó con una intervención especial en Avenida Corrientes . Asimismo, varios futbolistas participaron de la campaña publicitaria: Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Cuti Romero, Franco Mastantuono, Gio Lo Celso y Leandro Paredes.

La camiseta ya se encuentra disponible desde este viernes en tiendas seleccionadas de Adidas y a través de su aplicación oficial.