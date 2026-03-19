Volver | La Tecla Nacionales 19 de marzo de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Vialidad de Chubut aclaró los tantos sobre la tranquera instalada sobre la ruta 12

El organismo informó que la traza corresponde a una obra iniciada entre los años 2005 y 2009 que nunca fue finalizada ni regularizada desde el punto de vista legal. Desmintieron que se trate de una ruta nacional y que se trate de un extranjero

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