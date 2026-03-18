Volver | La Tecla Nacionales 18 de marzo de 2026 REVISTA QUé

De inquilinos a propietarios: Ciudad lanzó hipotecas con tasa subsidiada

Con una subvención de 2 puntos sobre la tasa vigente, el Gobierno de Jorge Macri busca que miles de familias porteñas accedan a su primera vivienda con cuotas que no superen el 25% de sus ingresos.

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