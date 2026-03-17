Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de marzo de 2026 JUDICIALIZACIóN

Avanza la demanda de la Provincia contra el Estado Nacional por la deuda de ANSES

Funcionarios provinciales concurrieron a una audiencia convocada por la Corte Suprema por la demanda iniciada contra el gobierno de Javier Milei por una deuda de más dos billones de pesos. “Seguiremos reclamando los recursos que pertenecen a las y los 17 millones de bonaerenses”, dijo Pablo López.

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