Volver | La Tecla Nacionales 16 de marzo de 2026 CALMAR LAS AGUAS

En medio de las tensiones, Milei visita Córdoba y da un espaldarazo a Adorni

Mientras sigue la polémica por el viaje a Nueva York con su esposa en la comitiva oficial, el presidente Javier Milei retomará y se trasladará a Córdoba para participar en un evento en la Bolsa de Comercio provincial, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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