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14 de marzo de 2026
AIRE LIMPIO

Declaran la emergencia ambiental y el cierre del basural a cielo abierto en distrito peronista

La iniciativa votada por el Concejo Deliberante de Bragado logró avanzar por 10 votos contra 8 y fue impulsada por los bloques opositores al intendente Sergio Barenghi.

Declaran la emergencia ambiental y el cierre del basural a cielo abierto en distrito peronista
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El Concejo Deliberante de Bragado aprobó una ordenanza que establece la emergencia ambiental en el distrito gobernado por el intendente peronista Sergio Barenghi, y determina el cierre definitivo del basural a cielo abierto.

La iniciativa logró avanzar por 10 votos contra 8 y fue impulsada por los bloques opositores, que consiguieron unificar criterios para presentar un proyecto conjunto y llevarlo al recinto. 

La problemática del basural se instaló con fuerza en la agenda pública en los últimos meses, señala Bragado Informa, especialmente por los reiterados focos de incendio registrados en el predio, situaciones que generan contaminación y alarma entre vecinos por sus posibles consecuencias en el ambiente y la salud.

Desde el gobierno municipal reiteraron la complejidad técnica y económica que implica avanzar con el cierre del basural y la búsqueda de alternativas para el tratamiento de los residuos.

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