Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de marzo de 2026 AIRE LIMPIO

Declaran la emergencia ambiental y el cierre del basural a cielo abierto en distrito peronista

La iniciativa votada por el Concejo Deliberante de Bragado logró avanzar por 10 votos contra 8 y fue impulsada por los bloques opositores al intendente Sergio Barenghi.

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