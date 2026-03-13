Apps
Victoria de LLA en municipio peronista: se impuso en el HCD y aprobó la emergencia ambiental

El Concejo Deliberante de Bragado aprobó este jueves por la noche una ordenanza que declara la emergencia ambiental en el distrito y dispone el cierre del basural a cielo abierto, un reclamo que traccionó LLA y que logró imponerlo en el recinto

El Concejo Deliberante de Bragado aprobó este jueves por la noche una ordenanza que declara la emergencia ambiental en el distrito y dispone el cierre del basural a cielo abierto, un reclamo que desde hace tiempo forma parte de la agenda local.
 

La iniciativa fue aprobada por 10 votos contra 8 y avanzó a partir de un acuerdo entre los bloques opositores, que unificaron posiciones para presentar un proyecto conjunto y llevarlo al recinto. Durante el debate, el oficialismo manifestó reparos sobre la viabilidad de la medida.
 

El tema del basural cobró mayor visibilidad en los últimos meses a raíz de losreiterados focos de incendio registrados en el predio, episodios que generan contaminación y preocupación entre los vecinos por su impacto ambiental y sanitario.
 

Tras la sanción de la ordenanza, ahora se abre el debate sobre cómo se implementará la medida. Desde el gobierno municipal que encabeza el intendente Sergio Barenghi señalaron en distintas oportunidades la complejidad técnica y económica que implica avanzar con el cierre del basural y desarrollar alternativas para el tratamiento de residuos.
 

En el plano político, la votación volvió a mostrar la delicada situación del oficialismo en el Concejo. El oficialismo de Fuerza Patria, alineado con el intendente, no cuenta con mayoría propia (8). En el cuerpo La Libertad Avanza (6) es primera minoría, y en esta ocasión contó con el apoyo del espacio Somos (2), que suele actuar en sintonía con el radicalismo, además de los unibloques del PRO (1) y Acción para el Desarrollo (1).
 

Con este escenario, el desafío será trasladar la decisión legislativa a la práctica, un proceso que demandará planificación, recursos y acuerdos políticos para definir el futuro del tratamiento de residuos en el distrito.

