13 de marzo de 2026
INTERNA OFICIALISTA
El dilema de la sucesión provincial sin bendecidos
“Que caminen todos y el que mida más será”, dicen en el entorno de Axel Kicillof sobre la discusión sobre quien quedará como candidato a gobernador. La idea de dar rienda suelta a los que quieran correr también abre nuevos dilemas.
Sin desatender el radar de los movimientos de los otros sectores internos, el plan de Kicillof de armar primero las estructuras provinciales y después empezar a caminar el país sigue en pie y volvera a tomar impulso en los próximos meses. También habrá viajes internacionales y una agenda cargada de actividades políticas, intensificadas en la segunda parte de un año cuyo meridiano político parece estar marcado por un acontecimiento exógeno, el Mundial de Fútbol.
Las recorridas le demandarán a Axel Kicillof estar más fuera del territorio provincial, para lo cual delegará tareas en el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y en el círculo de ministros cercanos. Frente a las teorías de un abandono de sus funciones cuando la campaña presidencial se acelere, desde el entorno responden: “Axel nunca va a dejar la Gobernación, quien dice eso no lo conoce, ni conoce su obsesión nivel Dios”. Pero estará privado de cometer un desliz en esas salidas, y cualquier imponderable durante sus ausencias será alimento para críticas, tanto de la oposición como de sus rivales internos. “La mejor campaña es gobernar bien la Provincia”, advierten tanto camporistas como massistas.
Son más de 10 los que ya se anotaron y hay varios que se reivindican kicillofistas, pero hay uno que llama la atención. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, suena fuerte como uno de los nombres que quiere ponerse el traje de candidato. “Es el caballo del comisario”, dicen quienes están al tanto de la situación.
En ese sentido, otras voces aseguraron que “a Bianco lo empuja gente que no tiene aspiraciones propias y que se recuesta ahí”. Desde el campamento kicillofista también se encuentran nombres como Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi y se puede contar también en esta lista a Julio Alak.
Por el momento, hay intendentes de peso que no podrán ser reelectos en 2027 y se produce un cuello de botella con las aspiraciones de cada uno. Por ese motivo es que hay mucho interés en Kicillof -y todo el MDF- en que se habilite la reelección indefinida para los jefes comunales.
“Va a dejar caminar a los que quieran caminar salvo que Axel defina lo contrario y mientras no lo jodan”, dijo tiempo atrás un ministro kicillofista sobre la sucesión. Lo cierto es que los cambios que se introduzcan o no en las leyes electorales serán claves para definir los nombres de las candidaturas.