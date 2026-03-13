Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de marzo de 2026 INTERNA OFICIALISTA

El dilema de la sucesión provincial sin bendecidos

​​​​​​​“Que caminen todos y el que mida más será”, dicen en el entorno de Axel Kicillof sobre la discusión sobre quien quedará como candidato a gobernador. La idea de dar rienda suelta a los que quieran correr también abre nuevos dilemas.

Compartir