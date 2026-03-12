Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de marzo de 2026 VIDRIERA

Siguen desfilando figuras por Expoagro, la pasarela de la política

Después de que Axel Kicillof y Mauricio Macri participaran de la jornada inaugural, altos funcionarios nacionales, embajadores extranjeros, ministros, gobernadores, legisladores e intendentes pasaron por la exposición del campo que cada año se convierte en foco de la coyuntura política y económica.

