12 de marzo de 2026
VIDRIERA
Siguen desfilando figuras por Expoagro, la pasarela de la política
Después de que Axel Kicillof y Mauricio Macri participaran de la jornada inaugural, altos funcionarios nacionales, embajadores extranjeros, ministros, gobernadores, legisladores e intendentes pasaron por la exposición del campo que cada año se convierte en foco de la coyuntura política y económica.
El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, la senadora nacional Patricia Bullrich, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, fueron algunas de las figuras políticas que pasaron hoy por Expoagro, la exposición del mundo rural que cada año se convierte en punto focal de la coyuntura política y económica.
En la jornada inaugural ya estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Mauricio Macri, cuyo saludo durante la cena se viralizó de inmediato. Hoy pasaron por allí altos funcionarios del gobierno nacional, incluyendo a Santilli y a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, además de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.
También pasaron por Expoagro varios embajadores extranjeros: Dama Minh Guyet (Vietnam), Lotfi Sebouai (Argelia), Diana Salazar Méndez (Ecuador), Fares Yassir (Marruecos), Miriam Mena Gallardo (El Salvador), Alex Guido (Costa Rica) y María Podestá (Soberana Orden de Malta).
Además de Bullrich, varios diputados y senadores nacionales estuvieron también en la expo del campo, entre ellos los diputados Pablo Ansaloni, Karina Banfi, Javier Sánchez Wrba, Victoria Tolosa Paz, Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Alejandra Torres y los senadores Joaquín Benegas Lynch, Daniel Bensusán, Marcelo Lewandowski y Eduardo “Wado” de Pedro.
También hicieron acto de presencia el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, la diputada provincial camporista Mayra Mendoza y varios intendentes bonaerenses, como Federico Otermín (Lomas de Zamora), Marisa Fassi (Cañuelas), Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Nicolas Mantegazza (San Vicente) y Gustavo Menéndez (Merlo).
“Esta exposición es un acontecimiento que pone de manifiesto toda la potencia del campo bonaerense”, se entusiasmó Otermín. “De cara a lo que viene es fundamental producir, generar riqueza para crecer y exportar, teniendo una visión integral de las cosas.”
“El gobierno nacional habla solamente de la ‘macro’ mientras la economía real está detonada. Un campo sin caminos rurales, con rutas, ferrocarriles y puertos sin mantenimiento, nunca puede estar a la altura de su capacidad productiva”, manifestó el intendente. “El futuro es con una integración virtuosa del campo y la industria, en un pacto a favor del desarrollo.”