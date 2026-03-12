Apps
Jueves, 12 marzo 2026
Argentina
12 de marzo de 2026
ESPALDA CON ESPALDA

De Milei y Karina hacia abajo, los libertarios cierran filas con el "deslomado de Nueva York"

Funcionarios, dirigentes y hasta el propio Javier Milei respaldaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en una ola de críticas tras concerse que su esposa viajó en el avión oficial con la delegación que asistió al Argentina Week en esa ciudad de Estados Unidos.

Luego de una serie interminable de críticas, memes y hasta denuncias penales por el polémico viaje a Nueva York de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti (se realizó el Argentina Week en esa ciudad), la plana mayor de La Libertad Avanza decidió hoy salir a bancar al jefe de Gabinete.

La primera en sacar la cara por el ex vocero fue Karina Milei, la todopoderosa Secretaria General de la Presidencia, quien compartió una foto con él, seguido de un posteo del propio presidente Javier Milei.

“Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, posteó la hermana del primer mandatario.Por su parte, el Presidente suscribió a los mensajes que publicó la plana mayor del Gobierno y retuiteó varios posteos en X que respaldaban a Adorni. Un rato más tarde, compartió un mensaje en la misma red social. “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!”, escribió.

Otro de lo que se expresó al respecto fue el asesor presidencial, Santiago Caputo: “No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni”.

Luego se encolumnaron otros dirigentes y referentes como Diego Santilli, Sandra Pettovello y Luis Caputo, además del intendente (de licencia) de Tres de Febrero y senador provincial Diego Valenzuela.

A la lista se sumó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En su cuenta de X, escribió: “Ayer, hoy y siempre junto a @madorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos".También respaldó a Adorni el ex ministro de Defensa y uno de los nombres fuertes dentro de la Cámara Baja, Luis Petri, quien publicó: “Te banco fuerte @madorni!! Espalda con espalda!”.
 

