De Milei y Karina hacia abajo, los libertarios cierran filas con el "deslomado de Nueva York"

Por su parte, el Presidente suscribió a los mensajes que publicó la plana mayor del Gobierno y retuiteó varios posteos en X que respaldaban a Adorni. Un rato más tarde, compartió un mensaje en la misma red social.
Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos. pic.twitter.com/h00zZOKYH9— Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 12, 2026
“Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!”, escribió.
Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...— Javier Milei (@JMilei) March 12, 2026
ÁNIMO @madorni ...!!!
LLA!
VLLC!
No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno.— Diego Santilli (@diegosantilli) March 12, 2026
A fondo con @madorni.
También respaldó a Adorni el ex ministro de Defensa y uno de los nombres fuertes dentro de la Cámara Baja, Luis Petri, quien publicó: “Te banco fuerte @madorni!! Espalda con espalda!”.
Mi apoyo a @madorni frente a la maquinaria de difamación de siempre. Cuando se hacen cambios profundos, empiezan las operaciones. No van a frenar la transformación!— Diego Valenzuela (@dievalen) March 12, 2026