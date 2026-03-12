Apps
12 de marzo de 2026
EN TUCUMÁN

Brutal agresión a un diputado que llevaba ayuda a inundados

El diputado nacional Federico Pelli (LLA) recibió un fuerte cabezazo por parte de un empleado público que no quería dejarlo pasar por la ruta para llevar ayuda a damnificados por un temporal. El golpe le rompió la nariz.

Brutal agresión a un diputado que llevaba ayuda a inundados
El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Federico Pelli sufrió hoy una salvaje agresión en Tucumán, cuando un empleado público de esa provincia le propinó un cabezazo que le rompió la nariz.

El legislador, junto a sus pares Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, viajaba por la ruta llevando colchones y otros elementos a los afectados por una inundación producto de un fuerte temporal, en la localidad de La Madrid. Un hombre, que luego fue identificado como Marcelo Segura, les impidió el paso, incluso dándole a Pelli un leve empujón.

El diputado increpó al hombre, conocido como “Pichón”, por su actitud. “¿Quién sos vos para no dejar pasar?”, le preguntó. Allí se inició un tenso y breve cruce que derivó en que Segura le asestara un cabezazo en medio del rostro, fracturándole la nariz.

Pelli se dobló sobre sí mismo y cayó de rodillas, derramando sangre sobre el pavimento, donde algunos colchones esperaban para ser transportados.

El presidente de LLA en la provincia, Lisandro Catalán, repudió el hecho y lo atribuyó a “la prepotencia de los que se creen impunes en Tucumán”. Ocurre que Segura estaría vinculado al ministro del Interior provincial, Darío Monteros.
 

“Creen que son intocables. Hoy esa violencia llegó a un nivel inaceptable”, escribió en X (antes Twitter) Catalán, ex ministro del Interior de la Nación.

El propio presidente Javier Milei se refirió al hecho tuiteando en mayúsculas: “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO...”.

Por su parte, el ex ministro del Interior Guillermo Francos, que tuvo a Catalán como viceministro, expresó: “Con gran valentía nuestros diputados Federico Pelli y Soledad Molinuevo enfrentaron la barbarie de un ‘culata’ impresentable del ministro de Tucumán Montero. Cobardemente el empleado del ministro tucumano le pegó un cabezazo traicionero a Federico rompiéndole la nariz”.

Y agregó: “Espero que el gobernador [Osvaldo] Jaldo le haya pedido la renuncia al ministro y haya echado a su matón, porque esas actitudes violentas no se condicen con la vida democrática”.

El diputado Pelli fue sometido a una intervención quirúrgica. “Se desangró mucho”, dijo Molinuevo, que estaba con él en el momento de la agresión.
 

