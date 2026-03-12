Chiqui Tapia se presenta a indagatoria: la AFA bajo la lupa por retención indebida de aportes

De forma reciente, Claudio "Chiqui" Tapia, máximo dirigente del fútbol argentino, llegó a los tribunales de Comodoro Py escoltado por seguridad y rodeado de periodistas en una escena caótica. Se presentó a declaración indagatoria ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, cerrando la serie de citaciones que incluyó al tesorero Pablo Toviggino y otros funcionarios.



La causa se originó en una denuncia de ARCA (ex AFIP), que actúa como querellante, por supuesta apropiación indebida de retenciones impositivas (IVA, Ganancias) y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto total supera los 19.000 millones de pesos (algunas fuentes precisan $19.353 millones). Según la acusación, la AFA tenía fondos suficientes para cumplir pero retuvo indebidamente los montos más allá del plazo legal de 30 días, configurando potencial evasión impositiva.



Aunque la entidad canceló gran parte de la deuda, el pago tardío habría habilitado el delito. Tapia y otros directivos enfrentan la investigación en lo personal y en representación de la AFA. El juez Amarante rechazó previamente planteos de nulidad y suspensiones pedidos por la defensa de Tapia, quien cambió de abogado para justificar la postergación de la fecha original (del 5 de marzo al 12).



La defensa argumenta falta de dolo, pago efectivo de deudas y aplicación de la "Ley de inocencia fiscal" impulsada por el Gobierno.



Mientras avanza la investigación, el foco está en la decisión judicial inminente y en si se configura delito o se trata de irregularidades administrativas saldadas. Tapia, clave en la organización del fútbol local e internacional, enfrenta uno de sus momentos más delicados en la Justicia.