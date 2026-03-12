Pasados de basura en La Plata: contenedores explotados, servicio deficiente y un contrato millonario

Cansados del mal funcionamiento de la recolección de residuos en diferentes puntos de la ciudad, vecinos de La Plata volvieron a manifestar su preocupación por la acumulación de basura en contenedores desbordados y basurales a cielo abierto que se acrecientan en la vía pública.



Vale destacar que, dentro del presupuesto pautado para el 2026, la Municipalidad de La Plata destina a la empresa un monto de $104 mil millones por una prestación que no cumple con las expectativas de los platenses.



La concesión iniciada en 2018 bajo la gestión de Julio Garro, rige desde el 5 de abril de 2019, cuando se firmó el contrato que vincula al municipio con la empresa y se encuentra vigente, con fecha de caducidad en 2027.



En Altos de San Lorenzo, por ejemplo, reclaman que, a partir de las calles 81 a 90 y de 19 a 25, los basurales son abiertos porque no hay contenedores. Esta situación obliga a los vecinos a tirar basura en las esquinas, porque hay calles en las que el camión recolector no pasa por el tramo de la cuadra.



Otro de los reclamos llega desde calle 50 entre 17 y 18, donde frentistas aseguran que el contenedor de residuos permanece habitualmente saturado, con bolsas que terminan acumulándose alrededor.



“Es tremendo el problema de los contenedores, no solamente explotados, sino con la basura desparramada por todos lados”, señaló un vecino al mostrar imágenes de la zona, donde se observa basura desperdigada sobre la vereda.



Una situación similar describieron residentes de avenida 60 entre 2 y 3, quienes sostienen que el problema comienza desde temprano y se agrava con el paso de las horas. “Así están desde temprano los contenedores. A la tarde ya hay bolsas en la vereda y a la noche no se puede pasar”, relató un comerciante.



Además del impacto visual, los vecinos advierten por problemas sanitarios derivados de la acumulación de residuos. “Hay cucarachas, moscas, ratas… el olor te voltea”, expresaron con preocupación.



“La ciudad es una mugre. Ahora cambiaron el sistema de la recolección de la bolsa verde, con suerte el camión de reciclaje pasa una vez al mes. Antes, dos o tres veces por semana. Termino tirando todo en la bolsa negra porque tampoco podes tener la basura un mes en la puerta de tu casa. Una lástima”, se lamenta una vecina de Gonnet.



Otro de los puntos señalados se encuentra en calle 531 entre 137 y 138, donde residentes aseguran que se está formando un basural en plena cuadra. “Rogamos a quien corresponda que tenga a bien recoger el incipiente basural que crece diariamente”, indicaron.

Ante este panorama, los vecinos reclaman mayor frecuencia en la recolección de residuos y limpieza de los contenedores, con el objetivo de evitar que la basura se convierta en un foco de contaminación y proliferación de plagas.