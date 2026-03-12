Apps
COMPLICADOS

No hay vacunas: Provincia y Nación se pasan la bola en medio de retrasos en la campaña

Desde el gobierno bonaerense apuntan a la gestión de Milei por la falta de envíos, pero el inicio de la inmunización ya muestra fallas de coordinación. En el medio, crece la demanda y la incertidumbre de los pacientes

La campaña de vacunación antigripal 2026 comenzó en la Provincia de Buenos Aires con alta demanda en hospitales y centros de salud, pero el inicio ya quedó marcado por problemas en la provisión de vacunas. Mientras se registran largas filas en vacunatorios , especialmente de adultos mayores,  el sistema sanitario enfrenta faltantes de dosis clave y nuevas tensiones entre los gobiernos nacional y provincial.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, denunció que el Ministerio de Salud de la Nación Argentina aún no envió las vacunas pediátricas contra la gripe y que la provincia ya se quedó sin el medicamento preventivo contra la bronquiolitis. Además, aseguró que hace cuatro meses no se reciben dosis contra el Covid-19 para pacientes pediátricos con condiciones de riesgo.

La situación se produce mientras la campaña provincial avanza con la primera etapa destinada al personal de salud y a mayores de 65 años. En ciudades como La Plata se observaron largas colas en hospitales y centros sanitarios, entre ellos el Hospital Elina de la Serna y distintas salas de atención primaria en barrios como Los Hornos y Melchor Romero.

Desde la administración bonaerense apuntan a la Casa Rosada por la falta de provisión de vacunas, en medio de un nuevo cruce político entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei por el financiamiento del sistema sanitario. Sin embargo, el escenario también expone problemas estructurales en la planificación y coordinación del calendario de inmunización.

Mientras tanto, la campaña continúa con recursos limitados y con parte de la demanda trasladándose al sector privado, donde cada dosis puede costar cerca de 70 mil pesos. En medio de acusaciones cruzadas entre Nación y Provincia, el faltante de vacunas vuelve a evidenciar las dificultades de gestión en un área clave para la prevención sanitaria.

