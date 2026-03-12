Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de marzo de 2026 UNO MAS

IOMA en crisis: psicólogos suspenden la atención y denuncian abandono del sistema

El Colegio de Psicólogos Distrito XI tomó una medida inédita ante la falta de pagos y la incertidumbre sobre los honorarios. La decisión impacta en miles de afiliados que se quedan sin acceso a atención psicológica.

Compartir