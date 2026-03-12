12 de marzo de 2026
UNO MAS
IOMA en crisis: psicólogos suspenden la atención y denuncian abandono del sistema
El Colegio de Psicólogos Distrito XI tomó una medida inédita ante la falta de pagos y la incertidumbre sobre los honorarios. La decisión impacta en miles de afiliados que se quedan sin acceso a atención psicológica.
El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires Distrito XI suspendió la atención a afiliados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) ante la falta de pago de honorarios y la ausencia de respuestas por parte de la obra social. La medida rige desde el 11 de marzo e incluye también la suspensión del alta de nuevos pacientes.
Desde la entidad profesional señalaron que la decisión se adopta luego de la advertencia realizada el 7 de marzo y tras no recibir novedades sobre el pago de las prestaciones adeudadas ni un cronograma de cobro. Según informaron, hasta el momento IOMA no comunicó fechas de pago ni avances en la regularización de la deuda.
El Distrito XI advirtió que la suspensión se mantendrá vigente hasta que la obra social brinde “respuestas concretas y efectivas” que permitan normalizar la situación. En ese sentido, remarcaron que la medida busca resguardar el ejercicio profesional y defender el trabajo de los psicólogos prestadores.
Desde el Colegio sostienen que los atrasos en los pagos colocan a muchos profesionales en una situación económica crítica, agravada por las demoras administrativas, el desgaste burocrático y aumentos que califican como insuficientes. Además, destacaron que se trata de uno de los distritos con mayor cantidad de prestadores de la provincia, lo que obligó a adoptar una medida que calificaron como “contundente e inédita”.
Finalmente, la institución lamentó los inconvenientes que la suspensión pueda generar en los pacientes afiliados a IOMA, aunque remarcó que la decisión apunta a lograr la regularización de los pagos y garantizar condiciones sostenibles para la continuidad de las prestaciones.