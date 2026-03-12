Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de marzo de 2026 BOLETIN OFICIAL

El Tribunal de Cuentas aprobó por unanimidad rendiciones 2024 de ocho municipios

El organismo avaló las cuentas de General Pueyrredón, Castelli, Tornquist, Olavarría, Morón y San Fernando, además de entes descentralizados de General Pueyrredón y Ramallo. Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial, forman parte del control sobre la ejecución del gasto público municipal

