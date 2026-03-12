12 de marzo de 2026
BOLETIN OFICIAL
El Tribunal de Cuentas aprobó por unanimidad rendiciones 2024 de ocho municipios
El organismo avaló las cuentas de General Pueyrredón, Castelli, Tornquist, Olavarría, Morón y San Fernando, además de entes descentralizados de General Pueyrredón y Ramallo. Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial, forman parte del control sobre la ejecución del gasto público municipal
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad una nueva serie de Rendiciones de Cuentas correspondientes al ejercicio 2024 de distintos municipios y organismos descentralizados bonaerenses. Las resoluciones fueron oficializadas a través del Boletín Oficial como parte del proceso de control técnico y administrativo que realiza el organismo sobre la gestión de los recursos públicos.
Entre los expedientes validados figura la Municipalidad de General Pueyrredón, tanto por su administración central como por el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), uno de los organismos descentralizados de ese distrito. También recibieron el aval del organismo las cuentas de la Municipalidad de Castelli, la Municipalidad de Tornquist y la Municipalidad de Olavarría, todas correspondientes al ejercicio 2024.
La lista de expedientes aprobados incluye además a la Municipalidad de Morón y a la Municipalidad de San Fernando, cuyos balances también superaron el proceso de revisión contable. A su vez, el Tribunal avaló la rendición del organismo descentralizado Hospital José María Gomendio, dependiente de la Municipalidad de Ramallo.
Con esta nueva tanda de resoluciones, el organismo de control continúa avanzando en la revisión de los ejercicios contables 2024 de municipios bonaerenses y de sus entes descentralizados, sumando distritos que superan las instancias de auditoría y control previstas por la normativa provincial