12 de marzo de 2026
RECORRIDA
La pelea por la gobernación 2027 se muda a Expoagro con candidatos de todos los colores
La política bonaerense desembarca en San Nicolás con presencias de ministros e intendentes que buscan posicionarse de cara a la carrera por el sillón de Dardo Rocha. La agenda de este martes.
La segunda jornada de Expoagro 2026 tendrá este jueves una fuerte presencia de dirigentes políticos y funcionarios nacionales y provinciales que recorrerán la megamuestra y participarán de distintas actividades vinculadas a la agenda productiva del agro.
La política bonaerense tiene una fuerte presencia en todas las jornadas y no será la excepción este jueves. Asimismo, habrá presencia de varios nombres que suenan para ser candidatos a gobernador tanto por el oficialismo como la oposición.
Entre los del oficialismo se encuentran Gabriel Katopodis, Federico Achával y Gustavo Menéndez. En tanto, por la oposición irá Diego Santilli.
Entre las primeras visitas previstas aparece el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, que llegará al predio a las 8.30. Media hora más tarde está programada la presencia del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.
La agenda continuará a las 10 con la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, mientras que a la misma hora arribará una delegación de Cancillería integrada por embajadores de Vietnam, Argelia, Ecuador, Marruecos, la Soberana Orden de Malta, El Salvador y Costa Rica.
A las 11 se espera la visita de un grupo de intendentes bonaerenses: Federico Otermín, Federico Achával, Gastón Granados, Nicolás Mantegazza, Marisa Fassi y Gustavo Menéndez.
Media hora después, a las 11.30, está prevista la llegada de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
Al mediodía será el turno del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mientras que en paralelo participará una nutrida delegación del Congreso integrada por diputados y senadores nacionales de distintos bloques y provincias.
La agenda política de la jornada se extenderá hasta la tarde. A las 14 está prevista la presencia del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.