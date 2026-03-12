El sueño mundialista tiene precio: viajar desde Argentina supera los 11.000 dólares

El Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, se perfila como el más oneroso de la historia para los hinchas argentinos que sueñan con alentar en vivo a la Selección.



El presupuesto necesario para asistir a los tres partidos de la fase de grupos supera ampliamente los 11.000 dólares por persona, lo que equivale a aproximadamente 16.000.000 de pesos argentinos al tipo de cambio actual.



El cálculo considera un escenario realista para presenciar los encuentros contra Argelia, Austria en Kansas y Jordania en Dallas, con base operativa en Miami. De esta manera, los vuelos internacionales de ida y vuelta entre Buenos Aires y Miami promedian los 1.400 dólares. A eso, se suman los vuelos internos necesarios para los traslados a las sedes de los partidos, que incrementan significativamente el gasto total.



Las entradas, adquiridas en el mercado de reventa para los tres encuentros, rondan los 900 dólares por boleta, lo que totaliza alrededor de 2.700 dólares.



El alojamiento en un hotel base en Miami durante 12 noches cuesta en promedio 350 dólares por noche.



Finalmente, los gastos diarios en comida, transporte y otros ítems se estiman en cerca de 970 dólares para todo el período.



De esta manera, puede ser que éste, se convierta en el mundial más caro de la historia por las distancias, los vuelos internos y, sobre todo, por el precio de las entradas.



El fuerte aumento se explica por la gran extensión geográfica de las sedes en Estados Unidos, la necesidad de múltiples vuelos internos, el encarecimiento de las entradas en el mercado secundario y los costos logísticos generales.



Hasta el momento, la FIFA aún no ha lanzado la venta oficial masiva de entradas, por lo que los valores en reventa podrían variar. Sin embargo, el panorama actual anticipa que solo un sector reducido de hinchas podrá costear el viaje completo para apoyar a la Scaloneta en busca del bicampeonato.

