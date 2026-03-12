Apps
12 marzo 2026
12 de marzo de 2026
OTRA VEZ

ATE anunció el paro de una semana en aeropuertos de todo el país por reclamo salarial

El sindicato, a través de su secretario general Rodolfo Aguiar, confirmó una medida de fuerza de siete días que afectará los vuelos comerciales. El paro, que se extenderá desde el miércoles 18 hasta el martes 24 de marzo, busca visibilizar el incumplimiento por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de los aumentos salariales acordados para el mes de marzo

ATE anunció el paro de una semana en aeropuertos de todo el país por reclamo salarial
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de una semana en todos los aeropuertos del país, en rechazo al incumplimiento de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) respecto a los incrementos salariales pactados para marzo.
 

Según detalló el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, la medida de fuerza se implementará en franjas horarias fijas y alcanzará a los vuelos comerciales en todo el territorio argentino. 
 

El paro comenzará el miércoles 18 de marzo y se extenderá hasta el martes 24 de marzo inclusive: “Anunciamos un paro en aeropuertos en todo el país para hacer visible nuestro reclamo contra la ANAC para que cumpla con los aumentos salariales acordados para marzo”.
 

La medida afectará el normal funcionamiento del sistema aeroportuario nacional y podría generar demoras, cancelaciones y reprogramaciones en cientos de vuelos durante la semana indicada. 
 

Desde el sindicato enfatizaron que la acción busca presionar para que se respeten los acuerdos paritarios previamente firmados.
 

Hasta el momento, ni la ANAC ni las autoridades aeronáuticas nacionales han emitido una respuesta oficial respecto al anuncio del paro. Se espera que en las próximas horas se conozcan posibles negociaciones o medidas para mitigar el impacto en los pasajeros.
 

ATE representa a un sector clave de trabajadores estatales en dependencias aeroportuarias, incluyendo personal administrativo, técnico y de seguridad, cuya participación resulta esencial para la operación diaria de los aeródromos.
 

Los pasajeros con vuelos programados entre el 18 y el 24 de marzo deberán consultar con sus aerolíneas para conocer el estado de sus servicios y posibles alternativas.

