Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de marzo de 2026 ALERTA EN EL SECTOR

Topper al borde del abismo: advierten que el cierre de la planta podría hacer desaparecer la marca en Argentina

La única planta que la marca tiene en el país atraviesa meses de ajuste, caída de ventas y presión por importaciones. Con jornadas reducidas, salarios deteriorados y falta de insumos, crece la incertidumbre sobre el futuro de la principal planta de calzado del país.

