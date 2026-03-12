Escándalo en la Justicia de Chubut: piden investigar un video por presuntas coimas
El procurador general, Jorge Miquelarena, se presentó ante la Fiscalía de Trelew y solicitó la apertura de una investigación tras la difusión de una cámara oculta en redes sociales que sugiere el pago de dinero para acordar el pedido de una condena judicial
El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Trelew y solicitó formalmente que se abra una investigación para esclarecer el contenido de un video que comenzó a circular en redes sociales y portales informativos, en el que se sugiere el pago de dinero para acordar una condena judicial.
La presentación fue realizada ante el fiscal general Omar Rodríguez y se encuadra en el derecho de vindicación previsto en el artículo 68 de la Constitución provincial, que establece que todo funcionario público que se vea mencionado o sospechado de participar en un hecho presuntamente delictivo debe presentarse ante la Justicia para que se investiguen los hechos y se determine su eventual responsabilidad. En ese marco, Miquelarena también se puso a disposición de la investigación para que se analice todo lo que surja del material difundido.
Desde el Ministerio Público Fiscal se indicó que la intervención permitirá iniciar las actuaciones correspondientes para analizar el contenido del video y determinar las circunstancias en las que se habrían producido los hechos mencionados. El objetivo, señalaron fuentes del organismo, es llevar adelante una investigación formal que permita esclarecer lo sucedido mediante los procedimientos previstos por la ley.
El caso tomó estado público a partir de la difusión en redes sociales de una cámara oculta publicada por la periodista Silvina Cabrera. En el video se observa a una mujer entregando una bolsa con dinero al abogado Martín Castro. Durante la conversación, la mujer afirma: “Acá están los 12. 12 pidió. Gamarra pidió 12”, en aparente referencia a una suma de dinero, presuntamente en millones, que habría sido solicitada por la fiscal Julieta Gamarra a cambio de acordar una pena menor para el hijo de la mujer.
La grabación también incluye otro fragmento en el que Castro menciona a su socio Rodrigo Miquelarena y relata una situación vinculada a una visita inesperada de su tío, el procurador general Jorge Miquelarena. Según lo que se menciona en el propio video, la fiscal Gamarra sería pareja de Rodrigo Miquelarena, lo que agrega un elemento de posible conflicto de interés dentro de la trama que comenzó a investigarse.
En el tramo final del material difundido, la mujer vuelve a confirmar la transacción y llega a pedir un comprobante del pago al abogado, señalando que no confiaba en que la fiscal cumpliera con el supuesto acuerdo. El video concluye con una edición que incluye recortes periodísticos en los que se menciona un caso judicial en el que un imputado fue condenado a un año de prisión en un juicio abreviado por incidentes con autoridades en el barrio Constitución de Trelew.