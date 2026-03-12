Volver | La Tecla Nacionales 12 de marzo de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Escándalo en la Justicia de Chubut: piden investigar un video por presuntas coimas

El procurador general, Jorge Miquelarena, se presentó ante la Fiscalía de Trelew y solicitó la apertura de una investigación tras la difusión de una cámara oculta en redes sociales que sugiere el pago de dinero para acordar el pedido de una condena judicial

