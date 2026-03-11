Volver | La Tecla Municipios 11 de marzo de 2026 BALAS QUE PICAN CERCA

En municipio del interior advierten que la guerra en Irán podría disparar el valor de las tasas

El consejero escolar de la Unión Cívical Radical Diego Tayeldín advirtió que el sistema de actualización de tasas municipales vigente en Bragado, atado al precio del gasoil, podría trasladarse al bolsillo de los vecinos por los aumentos derivados de conflictos internacionales y de la suba del petróleo.

