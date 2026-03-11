11 de marzo de 2026
BALAS QUE PICAN CERCA
En municipio del interior advierten que la guerra en Irán podría disparar el valor de las tasas
El consejero escolar de la Unión Cívical Radical Diego Tayeldín advirtió que el sistema de actualización de tasas municipales vigente en Bragado, atado al precio del gasoil, podría trasladarse al bolsillo de los vecinos por los aumentos derivados de conflictos internacionales y de la suba del petróleo.
Un conflicto que ocurre a miles de kilómetros podría terminar impactando de manera directa en el bolsillo de los vecinos de Bragado. Así lo advirtió el consejero escolar de la Unión Cívica Radical, Diego Tayeldín, quien cuestionó el mecanismo de actualización de las tasas municipales establecido para 2026.
Según explicó el dirigente radical, la Ordenanza Fiscal Impositiva vigente establece un sistema de indexación que vincula el valor de los tributos locales con el precio del combustible, particularmente el gasoil. En la práctica, esto implica que cada aumento en los surtidores se traslada de forma automática a las tasas municipales, sin necesidad de que el tema vuelva a debatirse en el Concejo Deliberante ni de que exista un tope previamente fijado.
“¿Sabías que la guerra en Medio Oriente podría subir las tasas?”, planteó Tayeldín en el piso de Bragado Informa para ilustrar el alcance del esquema. El razonamiento, explicó, es directo: si un conflicto internacional provoca una suba en el precio del petróleo, el valor del gasoil también se incrementa y, en consecuencia, servicios municipales como la Red Vial o los Servicios Urbanos terminan ajustándose automáticamente.
Para el consejero escolar, este mecanismo resulta perjudicial para los contribuyentes. “¿Es justo que el vecino de Bragado pague las consecuencias de una guerra a miles de kilómetros?”, se preguntó, al tiempo que pidió revisar el sistema para “desenganchar” las tasas municipales del precio de los combustibles y evitar aumentos bruscos en la carga fiscal.
La principal preocupación radica en que el esquema funciona como una suerte de cláusula gatillo permanente. Al no existir topes ni instancias de discusión ante subas extraordinarias del combustible, el costo de las tasas locales queda expuesto a la volatilidad del precio internacional del petróleo. Según advirtió Tayeldín, esto deja a la economía cotidiana de los vecinos sujeta a factores externos que nada tienen que ver con la realidad del distrito.