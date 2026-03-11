Volver | La Tecla Nacionales 11 de marzo de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Ley de Glaciares: ante la masiva inscripción a la audiencia, piden ampliar las jornadas

Más de 18 mil personas se anotaron para participar de la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados y legisladores de la oposición presionan para que se amplíen las jornadas

