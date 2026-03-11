11 de marzo de 2026
Rosca política y un "impuesto estúpido" que incomodó a más de uno en Expoagro
La 20° edición de Expoagro arrancó con una definición que pocos se animaron a rebatir: las retenciones son un impuesto que no existe en ningún otro país del mundo y que frena el crecimiento del campo argentino. El debate que el Gobierno prefiere postergar volvió a instalarse con fuerza.
La 20° edición de Expoagro quedó inaugurada este martes en San Nicolás con el tradicional corte de cintas, en un acto que reunió a más de 700 expositores y a un arco político diverso con un mensaje en común: la necesidad de eliminar las retenciones al campo. Entre los oradores se destacaron el expresidente Mauricio Macri, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el intendente local Santiago Passaglia, y el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, junto a representantes del Banco Nación, el Banco Provincia y el INTA.
El tono del acto lo marcó Passaglia con un discurso de corte "anti grieta" que resonó en el predio ferial. "Mientras la grieta discute ideología, nosotros discutimos productividad", afirmó el intendente, quien reivindicó al campo como motor del desarrollo nacional y rechazó las divisiones de la vieja política. En la misma línea, el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo, sostuvo que la Argentina debe superar la falsa oposición entre el campo y la industria: "No existe tal cosa como el campo contra la industria o la ciudad contra la ruralidad. Todo forma parte de una misma comunidad", señaló.
El reclamo por el fin de las retenciones fue el hilo conductor de los discursos. Macri, tras ironizar sobre su vínculo con Kicillof y Milei, fue categórico: "Uno soñaría con que lo antes posible no haya retenciones, que es un impuesto estúpido, que castiga al productor y que en ningún país del mundo existe". Pullaro aportó números concretos: "Si las bajáramos a la mitad, estaríamos inyectando alrededor de 2.500 millones de dólares a la microeconomía nacional". El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, se mostró optimista y aseguró que la baja "se va a dar", en referencia a la promesa del presidente Javier Milei.
El cierre del acto estuvo a cargo del secretario Iraeta, quien reivindicó el rumbo del Gobierno y recordó las palabras de Milei en la apertura de sesiones del Congreso: la baja de retenciones continuará en la medida en que lo permita el equilibrio fiscal. "Ya lo hicimos de manera permanente, parcial para algunos productos y total en otros, pero ese es el camino", afirmó. La muestra, que se extiende hasta el viernes 13, contó con la ausencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof en el acto formal, aunque el mandatario había participado de la cena de gala del lunes por la noche.