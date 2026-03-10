Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de marzo de 2026 REVÉS JUDICIAL

Embargo multimillonario a la Provincia por la “aberrante” contaminación de las aguas

Un juez dispuso la medida por más de 157 mil millones de pesos por no haber realizado obras cloacales que impidieran que tres cursos de agua se convirtieran en “un sumidero de desechos cloacales e industriales”.

