10 de marzo de 2026
REVÉS JUDICIAL
Embargo multimillonario a la Provincia por la “aberrante” contaminación de las aguas
Un juez dispuso la medida por más de 157 mil millones de pesos por no haber realizado obras cloacales que impidieran que tres cursos de agua se convirtieran en “un sumidero de desechos cloacales e industriales”.
El gobierno bonaerense sufrió un grave revés judicial por no actuar contra la “aberrante” contaminación en los cursos de agua: un juez federal embargó a la Provincia por más de 157 mil millones de pesos por la falta de obras que impidieran el volcado de desechos cloacales e industriales y convirtieran a parte de su sistema hídrico en “un sumidero”.
La decisión fue tomada por el magistrado Alberto Recondo, del fuero federal de La Plata, quien trabó un embargo por $ 157.164.287.201 contra la Provincia por demorarse en la ejecución de un sistema de tratamiento y disposición final de líquidos cloacales provenientes de la capital bonaerense y de los vecinos distritos de Berisso y Ensenada.
El embargo tendrá efecto hasta que el gobierno de Axel Kicillof inicie los trabajos de saneamiento de las aguas del Río de la Plata, el río Santiago y el arroyo El Gato, que en la zona considerada, según afirma el juez, se han convertido en “un sumidero de desechos cloacales e industriales”.
El juez adoptó esa medida tras recibir una denuncia de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) por la omisión de las obras necesarias por parte del Estado provincial.
Para arribar a su decisión, Recondo requirió el auxilio de la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia Gestión Ambiental (UIDET-GA) de la Facultad de Ingeniería de la misma niversidad platense.
La UIDET-GA produjo, a pedido del juez, un informe que determinó que existe “un grado de contaminación aberrante en todo el sistema”.
Además, Recondo se nutrió de otro informe que comprobó que a la altura del Club Regatas se formó un “corredor costero de aguas contaminadas, con aportes urbanos industriales sucesivos desde la Capital Federal, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, La Plata, Magdalena, Punta Indio y Punta Piedras”.
El juez federal hizo notar que el problema no comenzó con la administración Kicillof, ya que la contaminación lleva al menos dos décadas, pero sí puntualizó que las obras, que habían sido suspendidas, debían retomarse en 2022, cosa que no se hizo. También señaló que el costo de esos trabajos equivale al 0,67% del presupuesto bonaerense.