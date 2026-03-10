10 de marzo de 2026
MEDIO ORIENTE
¿Terminará pronto la guerra? Trump dice que sí, pero hoy fue el día de más bombardeos
El conflicto bélico motorizado por los Estados Unidos e Israel continúa. La capital de Arabia Saudita también fue atacada.
¿La guerra en Medio Oriente está por acabar o se extenderá en el tiempo? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el fin del conflicto bélico está cerca, pero hay analistas de su propio gobierno que piensan que llevará meses. Hoy fue el día de más bombardeos sobre Irán, y la capital de Arabia Saudita, Riad, también fue alcanzada por las bombas.
Los ataques de Irán a varios países de la región que hasta ahora no se habían visto involucrados en la conflagración, como Omán, Kuwait, Bahrein, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, además de Arabia Saudita, tomaron por sorpresa ayer a la administración Trump, y prometen prolongar el conflicto.
El país norteamericano procura garantizar el flujo de petróleo desde el Golfo Pérsico, pero Irán mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz, por donde pasan los barcos que transportan el crudo, creando la mayor interrupción del suministro de petróleo en la historia. Fuentes cercanas al sistema de inteligencia de EE.UU. afirmaron que el país asiático comenzó a colocar minas en el paso marítimo.
Trump dijo que los objetivos de los Estados Unidos están prácticamente cumplidos y que la guerra terminará “muy pronto”, lo que hizo bajar abruptamente el precio del petróleo. Pero pareció sugerir lo contrario cuando manifestó, ante diputados del Partido Republicano: “No hemos ganado lo suficiente”.
Según el Pentágono, unos 140 militares estadounidenses resultaron heridos desde el inicio de la guerra.
Hoy se produjo la segunda ola de ataques de Israel sobre Teherán, la capital iraní. El gobierno de Benhamin Netanyahu afirmó haber alcanzado “centros de mando centrales donde se encontraban operativos del régimen” de Mojtaba Khamenei, hijo del ayatollah Ali Khamenei, ultimado en un ataque a Irán.