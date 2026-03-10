Volver | La Tecla Nacionales 10 de marzo de 2026 RECARGADO

Desde Estados Unidos, Milei atacó a Paolo Rocca y al dueño de FATE

El Presidente abrió la Semana de Argentina en New York y en su discurso calificó a los empresarios como “gente mala, pero además creativa para el mal”. Y los acusó de actuar en “connivencia con políticos ladrones”.

Compartir