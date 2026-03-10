10 de marzo de 2026
RECARGADO
Desde Estados Unidos, Milei atacó a Paolo Rocca y al dueño de FATE
El Presidente abrió la Semana de Argentina en New York y en su discurso calificó a los empresarios como “gente mala, pero además creativa para el mal”. Y los acusó de actuar en “connivencia con políticos ladrones”.
El presidente de la Nación, Javier Milei, utilizó hoy su discurso de apertura de la Semana de Argentina (“Argentina Week”) en New York, en los Estados Unidos, para atacar a los empresarios Paolo Rocca, de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, de FATE, a quienes calificó como “gente mala” y acusó de haber actuado “en connivencia con políticos ladrones”.
Milei, que se encuentra en el país del Norte en una gira que comprende diversas actividades, entre las que ya figuraron un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump y la aceptación de un premio en la Universidad Yeshiva, fue el encargado de dejar inaugurado el evento semanal que organizan la Embajada argentina en aquel país y los bancos JP Morgan y Bank of America.
“Tenemos gente mala, pero además creativa para el mal. Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil, pero como nadie me puso una cara visible, no puedo atacar de manera directa. Lo que puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios”, dijo Milei en un tramo de su discurso inaugural.
“Quizás Rocca y Madanes, en convivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años. Pero se terminó la Argentina corrupta”, sentenció el Presidente.
“¿Quién está a favor de la corrupción? Es incómodo hacer estas preguntas, pero estoy dispuesto a hacerlo por una Argentina mejor”, manifestó Milei.
Como suele hacerlo, también apuntó contra el kircherismo, al que volvió a acusar por las turbulencias de la economía nacional. “Todavía el riesgo kuka, ese escenario catástrofe, ese cisne negro sigue causando daño para lo que serían las colocaciones más allá del 2027”, afirmó.
“Nos estamos sacando de encima a aquellos que usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos y de empresarios prebendarios”, afirmó el mandatario argentino en New York. “Sacamos a los ladrones del medio y mejoró la condición de vida de los vulnerables.”
Para este año, afirmó que el gobierno plantea “diez reformas por ministerio” de los nueve que integran el gabinete nacional. “Es decir, 90 paquetes de reformas le vamos a llevar al Congreso para continuar haciendo más libre a la Argentina”, destacó Milei.