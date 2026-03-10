Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de marzo de 2026 SANCIóN

Chirlo para FATE por no pagar los sueldos mientras sigue la puja

El Ministerio de Capital Humano anunció que multará a la empresa por no abonar la quincena en tiempo y forma. El sindicato había denunciado una “emboscada económica”. El gobierno extendió la conciliación obligatoria porque no hay acuerdo.

