SANCIóN

Chirlo para FATE por no pagar los sueldos mientras sigue la puja

El Ministerio de Capital Humano anunció que multará a la empresa por no abonar la quincena en tiempo y forma. El sindicato había denunciado una “emboscada económica”. El gobierno extendió la conciliación obligatoria porque no hay acuerdo.

El gobierno de Javier Milei le propinará un golpe al bolsillo de los dueños de la Fábrica Argentina de Tejidos Engomados (FATE), que cerró su planta de Virreyes, San Fernando, dejando a 920 empleados en la calle, por no haber pagado los sueldos de esos trabajadores, en lo que el sindicato había definido como una “emboscada económica”.

El Ministerio de Capital Humano anunció que le impondrá a la compañía una multa por no haber abonado los haberes correspondientes a los 15 días que lleva la etapa de conciliación obligatoria, durante la cual se retrotraen los despidos mientras se procura que las partes lleguen a un acuerdo.

La Secretaría de Trabajo, dependiente del ministerio que conduce Sandra Pettovello, extendió además ese período en busca de un entendimiento que aún no se produce.

“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que sancionará a la empresa FATE como consecuencia del incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria”, anunció la dependencia oficial en un comunicado.

“Además, en el marco del conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), se resolvió prorrogar la instancia conciliatoria con vencimiento del 11 de marzo de 2026, por el periodo de 5 (cinco) días, con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”, continúa el texto.

Por otra parte, el gobierno “ha iniciado el sumario correspondiente a la empresa FATE por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual consiste en una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”, concluye la comunicación oficial.
 

