PJ de Tigre: la Cámara electoral bajó la lista de Zamora, pero confirma que irá la Corte

El tribunal revocó el fallo de primera instancia y ratificó lo resuelto por la Junta Electoral del PJ bonaerense. De esta manera quedó la proclamación de Luis Samyn Ducó al frente del partido en el distrito con la lista Unidad – Lealtad Peronista. No obstante, habrá un nuevo capítulo en una pelea que no da respiro.

