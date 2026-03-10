10 de marzo de 2026
BATALLA
PJ de Tigre: la Cámara electoral bajó la lista de Zamora, pero confirma que irá la Corte
El tribunal revocó el fallo de primera instancia y ratificó lo resuelto por la Junta Electoral del PJ bonaerense. De esta manera quedó la proclamación de Luis Samyn Ducó al frente del partido en el distrito con la lista Unidad – Lealtad Peronista. No obstante, habrá un nuevo capítulo en una pelea que no da respiro.
La Cámara Nacional Electoral confirmó el rechazo a la lista encabezada por Mario Zamora en la interna del Partido Justicialista de Tigre y dejó firme la proclamación de Luis Samyn Ducó como presidente del PJ local. Sin embargo, el conflicto podría estirarse más en la Justicia.
La decisión fue adoptada por los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, quienes revocaron la resolución dictada en primera instancia y validaron lo resuelto previamente por la Junta Electoral del PJ bonaerense. Con este fallo, quedó ratificada la proclamación de lista única en Tigre, consolidando la conducción partidaria de la lista Unidad – Lealtad Peronista, encabezada por Samyn Ducó.
Sin embargo, desde la lista de Zamora confirmaron a La Tecla que irán a la Corte para evitar que reconozcan a la boleta. Asimismo, indicaron que los abogados se encuentran en plena confección de la presentación. La incertidumbre continuará y se esperan novedades.
En su dictamen previo, el fiscal electoral Ramiro González sostuvo que no había elementos que justificaran apartarse de la decisión adoptada por la autoridad partidaria. En ese sentido, señaló que “no aparece en las constancias obrantes en autos elementos que permitan apartarse de la decisión adoptada por la Junta Electoral”.
Además recordó que la lista presentada por el sector de Zamora “no cumplía con los requisitos para poder ser oficializada al momento del cierre del plazo”.
En la misma línea, la Cámara Nacional Electoral ratificó el criterio adoptado por el organismo partidario y sostuvo que “toda vez que el criterio seguido por el organismo electoral partidario (…) no se apartó de las disposiciones mencionadas (…) corresponde revocar la resolución apelada”.
El fallo también detalló las irregularidades detectadas en la presentación de la lista. Según indicaron los jueces, la Junta Electoral partidaria consideró que la nómina presentada había omitido al momento de su inscripción la integración de tres candidatos a congresales provinciales titulares.
De acuerdo con la resolución, esa documentación fue presentada posteriormente al vencimiento del plazo para la oficialización de listas, lo que invalidó su incorporación.
En ese marco, el tribunal también recordó la aplicación del principio de preclusión en los procesos electorales. Al respecto, sostuvo que “en virtud del principio de preclusión, no es posible la reapertura de etapas y momentos procesales ya extinguidos, considerándose válidos los actos que no fueron impugnados en tiempo oportuno”.
Asimismo, los jueces remarcaron que la carta orgánica constituye la ley fundamental del partido y que los procesos electorales internos deben respetar estrictamente los plazos y reglas establecidos, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y la certeza de los procesos electorales.
De esta manera, la Justicia Electoral dejó firme la resolución partidaria que rechazó la oficialización de la lista encabezada por Zamora y confirmó la proclamación de Luis Samyn Ducó, por lo que el Partido Justicialista de Tigre quedará bajo la conducción de la lista Unidad.