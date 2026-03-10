Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de marzo de 2026 RESOLUCIÓN

La Justicia Electoral puso límites a las inhabilitaciones para votar por motivos de salud mental

El juzgado federal con competencia electoral estableció pautas para que las restricciones de capacidad no impliquen automáticamente la pérdida de derechos políticos y pidió a los tribunales que detallen cómo impactan esas decisiones en cada caso.

Compartir