10 de marzo de 2026
DISOLUCIÓN
La Provincia aprobó el remanente operativo para liquidar el PROFIDE y el PROMEI
El Gobierno bonaerense avanzó con la desintegración de los dos fondos fiduciarios y autorizó que el Banco Provincia conserve más de $395 millones.Los recursos se utilizarán para cancelar pasivos, realizar activos y afrontar los gastos administrativos del proceso.
El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires aprobó el remanente operativo que conservará el Banco de la Provincia de Buenos Aires durante el proceso de liquidación de dos fondos fiduciarios destinados al financiamiento de infraestructura. La medida es sobre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE) y el Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires (PROMEI).
La normativa quedó formalizada mediante la Resolución N° 101 firmada el 6 de marzo por el ministro de Economía bonaerense, Pablo Julio López, en la ciudad de La Plata. La misma se enmarca en lo dispuesto por los artículos 60 a 67 de la Ley N° 15.557, correspondiente al Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio 2026, que estableció la disolución y liquidación de ambos fondos fiduciarios y dio por extinguidos los contratos de fideicomiso que los regulaban.
De acuerdo con la normativa, pese a la disolución de los fondos continuarán vigentes las obligaciones del fiduciario con el objetivo de asegurar todos los actos necesarios para completar el proceso de liquidación. En ese contexto, el Banco Provincia, en su carácter de fiduciario, deberá llevar adelante las acciones operativas, técnicas, financieras, administrativas y contables necesarias para concretar el cierre definitivo de ambos instrumentos, garantizando los principios de orden, transparencia y trazabilidad contable.
Para avanzar con ese proceso, el Poder Ejecutivo facultó al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con lo establecido en la ley. En ese marco, la cartera económica provincial y el Banco Provincia firmaron un Acta de Acuerdo que establece las acciones a implementar entre ambas jurisdicciones para llevar adelante la liquidación, la transferencia de activos y pasivos y el cierre de los fondos fiduciarios, además de las operatorias complementarias necesarias.
Ese acuerdo fue aprobado previamente mediante la Resolución N° 794/2025 del Ministerio de Economía. En su cláusula cuarta se dispuso que el Banco Provincia conservaría un remanente operativo durante el proceso de liquidación, destinado exclusivamente a realizar los activos y cancelar los pasivos pendientes del patrimonio fideicomitido, así como a cubrir los gastos administrativos, contables, bancarios, legales y de gestión necesarios para asegurar el funcionamiento residual de los fondos hasta su cierre definitivo.
Ese remanente debía ser determinado por el Banco Provincia, en su carácter de fiduciario, y posteriormente aprobado por el Ministerio de Economía. En respuesta a un requerimiento formal de la cartera económica provincial, el Banco Provincia comunicó el 24 de febrero de este año los montos que consideró necesarios para completar la liquidación de ambos fondos.
Según informó la entidad bancaria, el remanente operativo destinado a la liquidación del PROFIDE asciende a un total de 205.259.820,48 pesos. En tanto, el monto necesario para la liquidación del PROMEI fue fijado en 190.500.156,20 pesos.
Con la resolución firmada por López, el Ministerio de Economía aprobó oficialmente esos montos para que el Banco Provincia los conserve y los utilice exclusivamente en el marco del proceso de liquidación de los dos fondos fiduciarios. La medida también establece que el manejo de esos recursos deberá contar con estricta trazabilidad contable hasta la extinción definitiva de cada fondo.
Durante el análisis del expediente, intervinieron la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado.
Este último organismo remarcó que, en función de lo establecido en el Acta de Acuerdo, deberán instrumentarse los mecanismos necesarios para garantizar el control oportuno y la rendición de cuentas sobre la administración que el Banco Provincia realice del remanente operativo durante el proceso de liquidación.
Finalmente, la resolución dispone registrar la medida, notificar al Fiscal de Estado y comunicar la decisión al Banco de la Provincia de Buenos Aires, además de su publicación en el Boletín Oficial y en el sistema administrativo correspondiente.