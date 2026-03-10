Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de marzo de 2026 DISOLUCIÓN

La Provincia aprobó el remanente operativo para liquidar el PROFIDE y el PROMEI

El Gobierno bonaerense avanzó con la desintegración de los dos fondos fiduciarios y autorizó que el Banco Provincia conserve más de $395 millones.Los recursos se utilizarán para cancelar pasivos, realizar activos y afrontar los gastos administrativos del proceso.

