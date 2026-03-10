Los objetivos del poder legislativo marplatense

Con nuevas conformaciones y una diversidad de temas en agenda, el presidente del Concejo y las autoridades de los bloques mayoritarios anticipan los ejes del período de sesiones ordinarias.
Emiliano Recalt, presidente del Concejo Deliberante:
-¿Cómo vivís este cambio de concejal a presidente del Concejo Deliberante?
-Es todo un desafío. Venimos trabajando desde diciembre. Tenemos una agenda de trabajo porque el propio intendente Agustín Neme nos está solicitando varios ejes. En lo personal, es el reto más importante de mi carrera y lo asumo con mucho compromiso y dedicación. Somos un Concejo Deliberante que no frena nunca; tenemos un movimiento constante de comisiones al igual que en los períodos extraordinarios. Además ,que La Libertad Avanza presida el Concejo es un paso más para consolidar la agenda que el propio presidente Javier Milei viene llevando adelante en el Congreso.
¿Qué sello personal y político buscarás darle al Concejo?
-Mi idea es que sea un cuerpo moderno, dinámico y cercano. Con los dispositivos propios del Concejo y los nacionales nos vamos a acercar a las delegaciones y a los barrios. El “Concejo a la calle” va a ser una premisa fundamental. También vamos a reversionar el programa “Escuelas al Concejo” y que sea el Concejo el que vaya a las escuelas. Así construimos ciudadanía y es fundamental plantear un Concejo libre, que pueda llevar adelante todos los debates, con todas las fuerzas.
A fin de año, ¿cuál sería el logro, el objetivo a exhibir?
-Que el Concejo deje de ser visto como una figura distante, y que la población conozca a sus representantes.
-¿Cómo analizas la nueva conformación del bloque de La Libertad Avanza?
-Conformamos un bloque donde existen distintos perfiles y se complementan. Como dice Alejandro Carrancio, nuestro referente, formamos un equipo con diversas miradas. Eso enriquece al bloque.
-¿Cuáles son las expectativas de LLA para este año?
-Tenemos muchas iniciativas. Vamos a plantear que aquellas ordenanzas anacrónicas, obsoletas o que dificulten o imposibiliten una inversión, sean derogadas. Aspiramos a un proceso de desregulación, de alivio fiscal. La articulación público-privada es fundamental. Tenemos que generar mejores contextos para los privados para que las fuerzas productivas se desarrollen.
Julián Bussetti, presidente del bloque del Pro:
-¿Cómo analizas la nueva conformación del bloque?
- Aunque hay compañeros nuevos, los conozco hace tiempo. Somos un equipo que hace muchos años trabajamos juntos. Estoy muy contento del equipo que armamos. Los concejales de nuestro bloque van en la línea de pensar una Mar del Plata más moderna y de cara al futuro.
-¿Qué ejes van a trabajar en este año legislativo?
-Toda la agenda que refuerce el modelo Mar del Plata. Apoyando empresas, acompañando lo que nos pidan desde el Ejecutivo. Seguir contribuyendo como lo venimos haciendo. y continuar con la agenda que arrancó Guillermo Montenegro hace sies años. Se trata de acompañar al sector privado, sacando trabas burocráticas, generando incentivos para que vengan a invertir a la ciudad. Siempre entendiendo que el Estado tiene que ser un aliado y no un obstáculo para los empresarios. Buscamos darle dinamismo a todo el sector productivo, profundizando la articulación públicoprivada. Además, procuramos garantizar el orden en el espacio público con la Patrulla Municipal a la que dotamos de armas no letales. En lo personal, también me gusta otro eje que llamo “desinfección legislativa”; rever normativas para simplificarle la vida al vecino. Es decir, desburocratizar el Municipio y sacar trabas históricas. Tenemos que llevar a Mar del Plata al siglo XXI; en muchos aspectos de las normativas estamos atrasados.
-¿Existe alguna problemática a tratar de forma urgente?
-La principal demanda ciudadana es la seguridad, a la cual no le escapamos. Desde este Concejo dotamos de todas las herramientas que podemos al Municipio, entendiendo que el gran responsable de la seguridad es la provincia de Buenos Aires, que es quien maneja y tiene el poder de la policía. Por eso, una de nuestras prioridades es llevar orden al espacio público, dentro del alcance que tiene cualquier Municipio.
-¿Hay algún proyecto en el tintero a trabajar este año?
-Una gran demanda de los vecinos es el tema de las calles. Cuando se abrió este año legislativo, el intendente anunció que va a reforzar el bacheo de la ciudad. Ya se está viendo. Además, de repotenciar y actualizar las luminarias. Esa tecnología impacta en la cuestión de la seguridad; da mayor visibilidad y ayuda en la prevención de delitos.
-Existe una percepción de que el Concejo a veces legisla de espaldas a la realidad cotidiana, ¿cuál es tu visón?
-En muchos casos se termina yendo a debates que no son los que le importan a la gente. Y lo digo de la política, no únicamente del Concejo. Muchos de los temas que se tratan acá, no son los que le importan al vecino. Es mi experiencia en estos años. Vengo de otra generación, me gusta que las cosas sean más rápidas. Mar del Plata tiene un montón de cosas para crecer, pero también trabas estructurales. Hay normativas de hace 80 años. La sociedad cambió. Hay un montón de proyectos que presenté para simplificarle la vida a la gente, pero no se alcanzan los consensos o se demoran. Hay cambios que Mar del Plata no puede esperar.
Mariana Cuesta, presidenta del bloque de Unión por la Patria:
-¿Cómo analizas la nueva conformación del bloque?
-Somos un equipo de trabajo que tiene un proyecto de ciudad y también un proyecto de país. Nos organizamos dividiendo roles para poder abordar todos los temas que se tratan en el Concejo Deliberante, pero siempre con una fuerte inserción territorial. Lo que nos ordena es que tenemos un plan: sabemos cómo queremos que funcione la ciudad y cómo la gobernaríamos. Esa mirada nos permite intervenir en cada debate con propuestas concretas, pensando siempre en mejorar la vida de los vecinos de Mar del Plata y Batán.
-¿Qué ejes marcarán la agenda del bloque este año?
-Nuestra agenda es la agenda de los vecinos. Son los problemas que día a día nos relatan en los barrios, las cosas que les preocupan y que afectan su vida cotidiana. Hablamos de seguridad, de cómo se recolecta la basura, del transporte público, de la salud y de los servicios que la ciudad necesita para funcionar mejor. Cada concejal del bloque de UxP, además, trabaja temas específicos, lo que nos permite abordar con mayor profundidad distintas problemáticas de la ciudad. Tenemos un proyecto de ciudad y sabemos qué haríamos si el peronismo gobernara Mar del Plata.
-¿Cuál consideras que es hoy la problemática más urgente?
-Hoy hay dos deudas enormes que el Concejo no puede seguir postergando: el pliego del transporte y el de la basura. Son dos temas que cambian la vida cotidiana de la gente. En ambos casos el Ejecutivo ha ido acumulando prórrogas durante años y llegó el momento de discutirlos en serio. Cómo se recolecta la basura y cómo viajamos en la ciudad impacta todos los días en la vida de los vecinos. Hoy Mar del Plata está mugrienta mientras se pagan millones por el servicio. Y en transporte tenemos un sistema caro y que funciona mal. Hay que repensarlo integralmente y tomar decisiones de fondo.
-¿Cómo recupera el HCD la confianza de los vecinos?
-Lo planteamos con mucha claridad en la apertura de sesiones: vemos con preocupación que se va deteriorando la calidad institucional. Desde la proscripción y la condena injusta contra Cristina Fernández de Kirchner, que hoy está presa, hasta algunas prácticas que se ven a nivel local, todo eso termina generando un clima de desorden institucional. Lo vimos en el tratamiento del presupuesto y en la audiencia pública, donde los funcionarios ni siquiera se animaron a explicar o debatir con los vecinos. Hubo situaciones realmente llamativas, como la del presidente de OSSE, que tenía tanto miedo de responder preguntas que ni siquiera mencionó el cuadro tarifario. A eso se suma una pregunta que empieza a aparecer en la ciudad: quién toma realmente las decisiones y quién conduce políticamente. En tiempos de tanto caos, hace falta más valentía y más audacia para gobernar y para debatir de cara a la sociedad.
Ariel Martinez Bordaisco, presidente del bloque UCR-Nuevos Aires:
-¿Cómo analizas la nueva conformación del bloque?
-La verdad es que estoy conforme. Tenemos un bloque con grandes concejales, donde hay mucha diversidad, no solo de conocimiento de la ciudad y de miradas sobre la política pública, sino también en términos de experiencia. La incorporación de Gaby (Azcoitia) es toda una noticia para la ciudad: una mujer que pone toda su reputación y su conocimiento, con 35 años de carrera, al servicio de la gente. Vilma (Baragiola) es una mujer histórica de nuestra ciudad, que conoce muy bien la realidad social y que ha estado en lugares clave en la historia política de Mar del Plata. Y Ricardo (Liceaga Viñas), con un gran desempeño deportivo. Es un bloque que va a tener mucho protagonismo en lo que viene. La ciudad está en un momento muy especial, en un punto clave, donde empieza a discutirse qué futuro y qué tipo de ciudad queremos, y hacia dónde queremos ir.
-¿Qué ejes marcarán la labor del bloque este año?
-Todos los que integramos el bloque nos caracterizamos por mucho trabajo de calle, por recorrer la ciudad y por conocer los problemas de cada uno de los vecinos. Así que estamos detrás de muchos reclamos, escuchando y transformando eso en herramientas legislativas.
-¿Cuál consideras que es hoy la problemática más urgente?
-La problemática más urgente que tiene la ciudad es la seguridad. Lo que no se puede hacer es ni esconderse de dar el debate del tema ni tampoco hacer demagogia o vender humo. Hay que ser muy conscientes del problema que tiene nuestra ciudad, como también otras ciudades de la provincia. Además, es un tema que requiere un trabajo conjunto: no solamente de la Municipalidad, sino también de la Justicia, de las fuerzas de seguridad que dependen de la Provincia, de los ministerios provinciales y nacionales y de las fuerzas de seguridad que dependen de la Nación. Pero eso no exime la responsabilidad que tenemos los 24 concejales y todo el Ejecutivo: debe ser el tema número uno de la agenda
-¿Qué gran proyecto quedó "en el tintero"?
-Para mí hay dos temas en los que la política ha fracasado en los últimos tiempos. El primero es la creación de una policía municipal real, no en un formato híbrido. Eso requiere una ordenanza, inversión y también la participación del gobierno provincial. El segundo gran debate pendiente es el del transporte público. No hemos podido discutirlo como corresponde para una ciudad como Mar del Plata ni avanzar en la modernización que el sistema necesita.
-Muchos vecinos sienten que el HCD está lejos de la realidad. ¿Cómo se recupera la confianza?
-Todos los parlamentos atraviesan una crisis de representación porque no resuelven problemas directamente, sino que debaten normas y acuerdos. Por eso es clave avanzar en mecanismos participativos y revisar ordenanzas municipales que hoy quedaron desactualizadas.