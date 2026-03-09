Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de marzo de 2026 LA TECLA PATAGONIA

El precio del barril se dispara: celebran con cautela las provincias productoras

El conflicto de Medio Oriente provocó que este lunes el monto del crudo pegara un salto a nivel internacional. La doble cara de este impacto: por un lado el mayor ingreso por regalías y por el otro el impacto inflacionario que podría trasladarse a los precios del combustible y el transporte

Compartir