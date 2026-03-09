9 de marzo de 2026
LA TECLA PATAGONIA
El precio del barril se dispara: celebran con cautela las provincias productoras
El conflicto de Medio Oriente provocó que este lunes el monto del crudo pegara un salto a nivel internacional. La doble cara de este impacto: por un lado el mayor ingreso por regalías y por el otro el impacto inflacionario que podría trasladarse a los precios del combustible y el transporte
El barril de petróleo superó los 100 dólares este lunes, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, con interrupciones en el Estrecho de Ormuz y recortes de producción por parte de varios países de la región.
Según datos de los mercados internacionales, el West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, cotizó por encima de los 103-108 dólares por barril en las últimas horas, con picos que rozaron los 110-114 dólares en futuros. Por su parte, el Brent, referencia global y para Argentina, alcanzó niveles entre 104 y 107 dólares, con máximos intradiarios que superaron los 119 dólares en algunos momentos de la sesión, acumulando subas de hasta 15-25% en pocos días.
La escalada se atribuye principalmente a los ataques y represalias que han afectado rutas clave de exportación, como el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, y a la decisión de productores del Golfo Pérsico de suspender o reducir exportaciones ante el riesgo de mayor inestabilidad.
En Argentina, el salto del precio del crudo representa una doble cara de la moneda. Por un lado, impulsa los ingresos por exportaciones de petróleo de Vaca Muerta, la principal formación no convencional del país, que ya explica más del 65% de la producción nacional de crudo. Las provincias productoras reciben mayores regalías y el Estado nacional obtiene divisas adicionales en un contexto de necesidad de acumulación de reservas.
Sin embargo, el alza también genera presión sobre los precios internos de combustibles. Las naftas y el gasoil, que en Argentina se ajustan con referencia al Brent, podrían experimentar incrementos en las próximas semanas, lo que alimentaría la inflación y afectaría el poder adquisitivo de los hogares. Expertos estiman que el atraso actual en paridad de importación ya ronda el 15-20%, por lo que las empresas refinadoras presionan por correcciones.
Beneficios directos en las provincias patagónicas
Neuquén, epicentro de Vaca Muerta, vería un fuerte aumento en las regalías hidrocarburíferas, que representan una porción clave de su presupuesto provincial.
La formación shale ya bate récords de producción, y precios por encima de 100 dólares mejoran la rentabilidad de pozos y atraen inversiones adicionales en perforación y fractura.
Chubut y Santa Cruz, con producción convencional y algo de no convencional, también percibirían mayores ingresos por regalías y mayor actividad en yacimientos maduros, aunque su dependencia es menor que en Neuquén.
Río Negro, con campos en la Cuenca Neuquina y creciente vinculación con Vaca Muerta (incluyendo infraestructura como oleoductos), se beneficiaría de la reactivación económica regional y mayores fondos coparticipables derivados de exportaciones.
En síntesis, mientras el conflicto en Medio Oriente mantiene la tensión geopolítica global, la Patagonia capitaliza el escenario con mayores ingresos fiscales y exportadores. Sin embargo, el desafío será amortiguar el traslado a precios internos para evitar un rebote inflacionario que diluya parte de esos beneficios macroeconómicos.