Buenos Aires 8 de marzo de 2026 RETENCIONES

No todo es fiesta: el campo celebra en ExpoAgro con un pedido sin filtro al Gobierno

La muestra agroindustrial más grande de la región abre con récord de expositores, pero el clima político lo marcan las retenciones: una baja parcial que el sector considera insuficiente y una eliminación definitiva que el Gobierno todavía no responde.

