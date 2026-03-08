8 de marzo de 2026
RETENCIONES
No todo es fiesta: el campo celebra en ExpoAgro con un pedido sin filtro al Gobierno
La muestra agroindustrial más grande de la región abre con récord de expositores, pero el clima político lo marcan las retenciones: una baja parcial que el sector considera insuficiente y una eliminación definitiva que el Gobierno todavía no responde.
El próximo martes arranca la 20° edición de ExpoAgro en San Nicolás de los Arroyos, la muestra agroindustrial más grande de la región, y el sector llega con una demanda clara sobre la mesa: la eliminación definitiva de las retenciones. El evento, que se extenderá del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de la ciudad, alcanzó un nuevo récord con más de 700 expositores y todos los espacios reservados con anticipación, con un centenar de empresas que se suman o regresan a la feria.
La expectativa política del sector gira en torno a los Derechos de Exportación. La última novedad oficial fue una reducción de entre uno y dos puntos porcentuales para los principales cultivos: la soja bajó de 26% a 24%, el trigo y la cebada de 9,5% a 7,5%, el maíz y el sorgo de 9,5% a 8,5% y el girasol de 5,5% a 4,5%. Para el campo, la medida fue insuficiente. En el ecosistema agroindustrial crece la presión por una eliminación permanente de los DEX, y ExpoAgro se perfila como el escenario donde esa demanda volverá a tomar estado público.
En ese contexto, ningún funcionario del Gobierno nacional confirmó su presencia en el evento. Sí lo hizo el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien adelantó su participación aunque sin precisar el día ni si estará en la apertura oficial. "El escenario político económico actual nos impulsa a seguir pensando cómo se puede agregar valor en un sector tan competitivo como el agropecuario", sostuvo el mandatario en su reunión previa con los organizadores de la muestra.
La agenda incluye también la participación de los economistas Carlos Melconian, Fausto Spotorno y Salvador Di Stéfano, además del ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis. En el plano técnico, la edición incorpora dos nuevas propuestas: Eureka! Drones, orientada a experiencias prácticas con esa tecnología, y la Cumbre de Contratistas edición Piersanti. La ausencia del Gobierno nacional en el evento más importante del sector agroindustrial no pasará desapercibida.