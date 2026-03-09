9 de marzo de 2026
BOLETíN OFICIAL
Nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambia con la ley que firmó Milei
La imputabilidad en 14 años, crea un esquema de sanciones escalonadas y equipara a Argentina con la mayoría de los países de América Latina.
El Gobierno de Javier Milei promulgó esta madrugada la Ley 27801, el nuevo Régimen Penal Juvenil, a través del Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial. La norma introduce cambios sustanciales en el tratamiento penal de los menores de edad que cometen delitos.
La modificación central es la baja en la edad de imputabilidad, que queda fijada en los 14 años. Junto a ese cambio, la ley crea un sistema de penas graduadas que contempla tanto la edad del imputado como las circunstancias particulares en las que se cometió el delito.
El número final no fue el que el oficialismo había planteado en un principio. La propuesta original establecía los 13 años como umbral de imputabilidad, pero el Ejecutivo aceptó elevarlo a 14 durante las negociaciones con los bloques dialoguistas, con el objetivo de destrabar el consenso político. El ajuste resultó clave para obtener el respaldo del PRO y la UCR, cuyos legisladores consideraban ese límite más sólido y coherente con la legislación regional.
El Senado aprobó la iniciativa el 27 de febrero, durante el período de sesiones extraordinarias, con 44 votos a favor y 27 en contra. El resultado consolidó un nuevo triunfo legislativo para La Libertad Avanza.
En materia de derecho comparado, la norma sitúa a Argentina en línea con buena parte de América Latina. Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana también fijan la imputabilidad en los 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la establecen desde los 12. En todos esos países, el abordaje de los delitos cometidos por menores se orienta a medidas socioeducativas que priorizan la reinserción social.