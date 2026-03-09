Volver | La Tecla Nacionales 9 de marzo de 2026 BOLETíN OFICIAL

Nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambia con la ley que firmó Milei

La imputabilidad en 14 años, crea un esquema de sanciones escalonadas y equipara a Argentina con la mayoría de los países de América Latina.

