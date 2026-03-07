Franco Colapinto busca redimirse en la última práctica y clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El Gran Premio de Australia marca el arranque de una nueva era en la Fórmula 1, y para el piloto argentino Franco Colapinto, representa un desafío inicial que no ha salido como se esperaba.



Al mando del Alpine, ha experimentado un debut mixto en el circuito de Albert Park en Melbourne, donde las dos primeras prácticas libres dejaron al equipo francés en los últimos puestos de la tabla.



A pesar de superar a su compañero Pierre Gasly en la FP1, el rendimiento general del monoplaza ha generado interrogantes, y el argentino no oculta su frustración: "Hay que entender por qué estamos tan mal. Es una pregunta que por ahora no tiene respuestas".



En la FP1, Colapinto mostró un inicio auspicioso, sacándole siete décimas a Gasly y posicionándose por delante de su experimentado compañero. Sin embargo, la FP2 trajo un retroceso, con el argentino terminando en el 18° lugar y Gasly ligeramente por delante.



Un momento de preocupación surgió al final de la FP2, cuando las cámaras captaron a Colapinto siendo asistido por un aparente problema en el ojo. El piloto minimizó el incidente: "Tuve un pequeño problema en el ojo. No fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación". Afortunadamente, esto no parece afectar su participación en las sesiones restantes, y el foco está puesto en optimizar el setup del auto para la qualy.



El circuito de Albert Park, con su trazado urbano de 5.278 kilómetros y 16 curvas, es conocido por su combinación de rectas rápidas y sectores técnicos, lo que lo convierte en un desafío ideal para el inicio de temporada.



La carrera principal se disputará a 58 vueltas, prometiendo intensa acción bajo el sol australiano.



La carrera principal está programada para el domingo 8 a la 1:00 hs.