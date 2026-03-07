Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de marzo de 2026 PARO FEMINISTA

Otro día sin clases en la provincia: el lunes paran ATE y SUTEBA

Los auxiliares de las escuelas bonaerenses y del resto del país se plegarán al Paro Internacional Feminista al día siguiente del #8M. También adhiere el principal gremio docente. Por lo tanto, la mayoría de las escuelas permanecerán cerradas.

