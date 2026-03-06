Hay 14 municipios bonaerenses en alerta por cianobacterias: uno en nivel rojo
La Autoridad del Agua emitió el alerta sanitaria ante el peligro para la salud. Recomiendan no entrar en contacto con el agua contaminada.
Compartir
La Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires emitió un alerta sanitaria para 15 municipios bonaerenses por la presencia de cianobacterias, que representan un peligro para la salud.
Expertos del organismo detectaron altos niveles de estos microorganismos, que son un tipo de alga que le da al agua una coloración verdeazul, en ríos, lagunas y otros espejos de agua que se usan para fines recreativos.
El municipio de General Madariaga es el único que está en alerta roja, debido a que la proporción de cianobacterias en el agua representa un alto riesgo para la salud.
En tanto, los distritos de Avellaneda, Balcarce, Benito Juárez, Bragado, Chacabuco, Chascomús, Daireaux, Lezama, Lobos, Monte, Navarro, Pehuajó y Rivadavia están en alerta naranja.
“En ambos niveles aplica bandera sanitaria por cianobacterias que indica que en la playa/agua existe un riesgo potencial para la salud. Si la ves colocada no te bañes y consultá al guardavidas o la autoridad del lugar si tenés dudas”, aconsejó la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
General Madariaga también tiene alerta naranja, pero el nivel se eleva a rojo en la laguna La Larga, donde la concentración de cianobacterias es muy alta.
“Resulta de vital importancia que los municipios que integran el Programa Integral de Cianobacterias envíen sus reportes territoriales. Estos datos son entrecruzados con el monitoreo satelital desarrollado por profesionales de la Autoridad del Agua (ADA), lo que permite ajustar las alertas con mayor precisión y eficiencia para la comunidad”, explicó el organismo. “El objetivo central de mantener este mapa actualizado es garantizar que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud en aguas recreativas.”